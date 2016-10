Hombre pide ayuda para tratar tumor que padece desde hace ocho años

28/10/2016 10:28 AM - Karina Jiménez

Un hombre de 54 años que padece de un tumor en el costado derecho pide ayuda económica para poder realizarse un procedimiento vascular y someterse a un tratamiento para que la afección baje y así someterse una intervención quirúrgica.

Julio César Domínguez, residente en sector Santa Cruz, de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, dijo que inmediatamente el tumor ceda, será intervenido quirúrgicamente gracias a la ayuda que ha recibido de la Primera Dama, Cándida Montilla, del M ministerio de Salud Pública, del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián y de sus vecinos.

“A mí me están atendiendo en el Oncológico, el Senasa me ha dado apoyo, pero ese es un tratamiento que allá no lo hacen, eso es Cedimat. Ese tratamiento es para que baje para entonces operarme”, explicó durante una visita que realizó al programa diario de variedades el Show del Mediodía, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Domínguez, padre de dos hijos dijo que viene padeciendo de esa enfermedad desde hace ocho años.

Si usted está interesado en ayudar a Julio César Domínguez con su tratamiento para combatir este tumor, puede comunicarse al teléfono 809-941-4050.