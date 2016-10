Consumado el golpe parlamentario que despojó de su mandato constitucional a la presidenta Dilma Rousseff, los sectores más retrógrados de la sociedad brasilera han incrementado la campaña de difamación, persecución e incitación al odio contra el más grande líder político y popular y el mejor avalado como presidente de la República Federativa del Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, con el antidemocrático propósito de inhabilitarlo y excluirlo del proceso político brasilero.



Los compañeros de lucha y amigos de vida de Luiz Inácio Lula da Silva conocemos y admiramos su enorme resiliencia, puesta a prueba desde su infancia en el agreste pernambucano donde sobrevivió a las plagas de la sequía, el latifundio y el hambre; su templanza durante la larga travesía del nordeste al litoral de Sao Paulo donde tuvo que convivir con otras tres plagas: la favela, el desempleo y la violencia, sin rendirse a la desesperanza y la resignación, obteniendo su título y oficio de tornero mecánico y descollando como el líder indiscutible del nuevo sindicalismo, protagonista de las más grandes movilizaciones de protestas y huelgas durante la dictadura militar; acciones que le costaron la persecución y la cárcel, precisamente en momentos en que su madre doña Euridice Ferreira de Melo (doña Lindú) fallecía víctima de un cáncer.



Su trayectoria en la lucha por la redemocratización en Brasil tiene nombres y apellidos: la campaña por elecciones directas (DIRETAS YA!), la fundación del Partido de los Trabajadores (PT-1980), de la Central Unica de Trabajadores (CUT-1983), su elección como diputado federal constituyente (el más votado, con 651,763 votos), sus tres campañas presidenciales fallidas, pero bien votadas (1989, 1994, 1998) hasta su victoria en octubre de 2002, como primer trabajador y nordestino electo presidente del Brasil, probando en ocho años de gobierno (2002-2010) que era posible cambiar el destino para mejor, y en beneficio de los más desprotegidos y excluidos de esa gran nación suramericana.



Por esas paradojas extrañas que tiene la vida, el mismo día que el juez Sergio Moro aceptó las denuncias contra Lula, formuladas por el procurador Deltan Dallagnol, en la ciudad de New York y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Confederación Intersindical Mundial, que agrupa y representa a más de 180 millones de sindicalistas de 162 países, lanzó la campaña global: “Stand with Lula”(Estamos con Lula), con el propósito de denunciar a escala planetaria la cacería judicial contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, sus familiares y el Partido de los Trabajadores (PT) y defender su legado.



He querido testimoniar de nuevo mis sentimientos de admiración, respeto y solidaridad hacia un líder político y popular dotado de una inmensa e inagotable vitalidad, de un profundo y auténtico sentido del humor y de ideas y convicciones firmes y justas, y a un estadista de estatura mundial, que hizo de la lucha contra el hambre y las desigualdades, y de la integración regional independiente y autónoma, banderas de una política nacional e internacional, altiva y activa como contribución fundamental a la construcción de un nuevo orden mundial más justo y democrático, y de una PAZ perpetua.



En su 71 aniversario (27/10/2016) desde esta media isla caribeña, le deseo un cumpleaños feliz y mucha alegría, salud y pasión para seguir viviendo y luchando “¡Sin miedo a ser feliz!”.