Nuncio Okolo apoya lucha en reclamo de alza salarial para policías

28/10/2016 10:57 AM - Wander Santana

El nuncio Jude Thaddeus Okolo manifestó este viernes su apoyo a la lucha que están ejecutando exagentes de la Policía y sus familiares en las últimas semanas en reclamo de un incremento salarial.

El representante del Vaticano en el país dijo que siempre ha admirado a los policías y que los considera hombres y mujeres que tienen dignidad.

"Cuando la prensa me pregunta que si estoy de acuerdo con las manifestaciones de los expolicías, yo me pregunto, ¿y por qué no?. La manifestación es algo normal y justa. Cada quien tiene derecho a expresarse. Es cuestión de ver qué es oportuno y necesario", dijo el nuncio durante su homilía.

Dijo que cree en la reforma de la Policía Nacional y exhortó al director general, Nelson Rosario, a seguir haciendo los cambios que hacen falta a lo interno de ese organismo.

Sostuvo que ninguna institución humana es perfecta, pero que pueden mejorar.

El nuncio habló durante una misa celebrada en la sede de la Policía por el día del santo patrón de esa institución, San Judas Tadeus.

En la misa estuvieron presentes el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret; el ministro de Defensa, Rubén Dario Paulino Sem, además altos mandos del Ejercito de República Doninicana, y funcionarios de otras entidades.