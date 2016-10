Pochy Familia y Ramón Orlando, un duelo de titanes

Ramón Orlando y Pochy Familia son dos merengueros que no necesitan nuevas canciones para atraer al público. Sus clásicos bastan para convocar a los amantes del ritmo de la güira y la tambora. La noche del miércoles fue una muestra. Con un despliegue de buena música y algunas sorpresas artísticas, los conductores del espacio radial “Aquí está el merengue” (Rumba 98.5) organizaron el concierto bailable “El duelo”, el cual enfrentó el merengue de calle de Pochy y el romántico de Ramón Orlando.



Sin embargo, la noche prometía más. La apertura del evento, realizado en Hard Rock Live, estuvo a cargo de Darys y su grupo Sin Fronteras, quienes dan voz al tema de apertura del programa que conduce Fausto Polanco, compuesto por Papi Sánchez.



El duelo inició con la participación de Pochy Familia y su Coco Band, quienes están próximos a celebrar 30 años de trayectoria. Ambos presentaron un repertorio sólo de éxitos que puso a biliar a la gran mayoría del público desde el primer merengue. La pista de baile quedó pequeña y Fausto sonreía desde su asiento.



Sudoroso como siempre, Pochy secaba su frente con una pequeña toalla blanca en cada canción que interpretaba y remontó a muchos de los asistentes a los años 90, cuando su agrupación estaba en la cúspide de la popularidad.



Canciones como “La flaca”, “El boche”, “La faldita”, “La seca”, “El bala, bala”, “El cacú”, “Los panties negros”, “La negra Pola”, “Los hombres feos”, “La peleona”, “Salsa con coco”, “Chupo yo”, entre otros clásicos, formaron parte de los éxitos interpretados por la Coco Band.



“Lo siento mucho, ya debo irme, porque ya se me fue el tiempo. Tengo para decirles que mi esposa es loca con Ramón Orlando y la de Ramón es loca con mi música, y por eso estamos tan unidos y somos dos personas que nos queremos”, dijo Pochy al despedirse.



A los pocos minutos, Frankie Arias, conductor de la noche, anunció la participación de Ramón Orlando, lo que despertó la algarabía de la audiencia. “El Maestro”, como es conocido, llegó con refuerzos, pues como se trataba de un duelo entre él y la Coco Band de Pochy Familia, de inmediato subieron a tarima Fénix Ortiz y Diómedes, quienes entre los 80 y 90 fueron parte del éxito de la Orquesta Internacional.



Su cancionero mezcló temas como “Un día más”, “Bomba carambomba, “Noche de amor y rumba”, “No hay nadie más”, “Si tú piensa que no te amo”, “Te quiero”, “En silencio tú y yo”, “Las mil maneras” y “Nueva York no duerme”, entre otras piezas.



El público pedía con ansias el merengue “El venao”, pero Ramón Orlando se negó a hacerlo, probablemente porque en la actualidad es un hombre cristiano y dicho tema habla de infidelidad, o simplemente porque no lo tenía montado.



El concierto “El duelo” formó parte de la celebración del primer aniversario de “Aquí está el merengue”, que además de Polanco es conducido por Cristina Liriano y Angélica Castillo.

Celebrando el primer aniversario en la radio

“Aquí está el merengue” se transmite cada sábado por Rumba FM 98.5, de 8:00 a 11:00 de la mañana, con la conducción de Polanco, Evelyn Estrella, Cristina Liriano y Angélica Castillo. Como control master el locutor Wilson Collado. Polanco agradeció la acogida que ha logrado este espacio radial especializado, en el cual también se colocan cápsulas, informaciones de interés, así como anécdotas del merengue contadas por los propios protagonistas.