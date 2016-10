Raeldo: “En este país la fama va disociada de la fortuna”

Raeldo López ha estado fuera de las tablas desde hace más de un año, luego de llevar al teatro “Weekend en Bahía” junto a Hony Estrella, un montaje que lo sacó de su zona de confort y le dio entrada a las nominaciones de los premios Soberano como Actor del Año. Esta ausencia se debe a que el actor aprendió a decir “no”, palabra que, según dijo, le ha ayudado a obtener la paz y tranquilidad mental, espiritual y física que anhelaba, así como a manifestar mayor respeto por el trabajo que hace. “Hace mucho tiempo aprendí a decir no, porque uno se puede ver muy seducido por las mieles de la fama, el éxito y muchísimos disparates que la gente que no las tiene no las entiende, sobre todo en este país que no se paga el status que se te exige”, dijo a elCaribe el también presentador de televisión. “En República Dominicana la fama va disociada de la fortuna, eso no sucede en otros países”, aseguró.



Raeldo López, quien debutó en el teatro en el 2008 con la obra “La cosa”, de Enrique Chao , aseguró que el mayor beneficio que ha obtenido es el de poder disfrutar de su familia y ver crecer a su hijo Gael, de seis años, “el primero de los 10” que quiere tener.



“Aunque la gente me ve acelerado siempre es porque eso es parte de mi energía. Nada de lo que hago tiene que ver con vulgaridades, porque dentro de mí lo que trato es de dejarle algo bueno a la gente”, expresó en una entrevista.



Ahora, su regreso a las tablas teatrales es con la obra “Escuela para mujeres”, producida por él mismo, con un guion original de Carlos Catillo y dirección de Ramón Santana. En la pieza, Raeldo encarnará 10 personajes: el Doctor Amor, el cual funge como hilo conductor del monólogo; y nueve mujeres, en las que se irá transformando sin abandonar el escenario, para explicar lo que realmente piensan los hombres de las relaciones sentimentales. La comedia “Escuela para mujeres” será el primer montaje que se presentará en el teatro bar de Caribbean Cinemas Downtown, del tres al seis de noviembre, a las 10 de la noche.



Con esta puesta en escena, el también locutor estrena su compañía de cine, radio, televisión y teatro “Cambio y Fuera”. A través de esta empresa trabajará lo que entiende “debe ser el cine, teatro, radio y la televisión; esa es mi mejor crítica”.



El actor reveló, además, que próximamente se estrenará la película “Misión estrella”, protagonizada por Javier Grullón y Akary Endo, de Fernando Báez, donde tiene una participación, pero de la que aún prefiere no dar más detalles.

Pide enfrentar los antivalores en los medios

Durante un encuentro con la prensa, Raeldo López dijo que prefiere que se invierta en hacer arte en vez de entregar premios que “lo que van es a coger polvo en casa”. Aunque hay personas que entienden que el teatro no es comercial, sostiene que en el país hay gente que lo apoya. “Nuestra sociedad tiene un cáncer moral y no podemos permitir que todo el dinero se vaya a los antivalores, tenemos que hacer arte y fomentar nuestra cultura”, dijo.