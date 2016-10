Chivas Regal lanza nueva edición de su producto

29/10/2016 12:00 AM - El Caribe

Chivas Regal presentó al mercado la nueva edición limitada de Chivas Regal 12 años, creada en colaboración con la compañía de audio LSTN Sound Co.



Las latas de la edición limitada de Chivas “Generosidad: Amplificada”, contienen un Chivas 12 años y una edición limitada de auriculares hechos a mano, para los cuales se usaron elementos de barricas de roble americano que antes contenían Chivas Regal, modelados en la forma más vendida de LSTN: “troubadour”.



Durante el coctel de presentación en el Restaurante La Mudita, los ejecutivos de la marca explicaron que “Chivas Regal demuestra activamente lo que está detrás de su campaña “Win the Right Way”, y manifestaron que la marca colabora globalmente junto a LSTN en aportar fondos y ayuda a la Fundación Starkey Hearing, con el fin de que personas en todo el mundo puedan escuchar por primera vez.