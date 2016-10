Cuando hackean tu cuenta digital

29/10/2016 12:00 AM - AGENCIAS

En el 60 por ciento de los casos, las víctimas del hackeo se enteran a posteriori, a través de una tercera persona a quien transmitieron un virus, o de una institución, como el banco. Cualquier computadora o cuenta digital tiene el riesgo de sufrir un hackeo, el problema es que los usuarios y las empresas la mayoría de veces no son conscientes de ello, explica Jim Wheeler, director de ciberoperaciones de Protection Group International (PGI).



“En el 60 por ciento de los casos, las víctimas del hackeo se enteran a posteriori y a través de una tercera persona a quien transmitieron un virus, o de una institución (como el banco)”, dice Wheeler.



El especialista expresa que en algunos casos los usuarios se dan cuenta cuando tratan de acceder, sin éxito, a una cuenta. Otras, cuando la computadora funciona más lentamente. Pero, en general, es difícil percatarse.



Ángel Bahamontes, experto en informática forense y presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (Antpji), en España, coincide. “Hay algunas cosas que pueden medirse y otras no. Muchos ataques son muy silenciosos, como algunos troyanos, y cuando se intenta poner solución, el daño ya está hecho”.



Hoy en día, las computadoras funcionan como cajas fuertes donde se almacena todo tipo de información valiosa, desde contraseñas de servicios online hasta los datos de nuestra cuenta bancaria.



Estas no son tan seguras porque a medida que crece la dependencia online, aumenta también la actividad de los ladrones informáticos.



El error más común es utilizar la misma contraseña en diferentes sitios de internet. Los hackers se aprovechan de eso, pero existe una forma en la que puede sacar ventaja, aún cuando ya hayan actuado los piratas informáticos, cambia tu clave.

Estrategia para cuentas digitales hackeadas

Varios científicos informáticos hicieron un experimento en el que crearon 100 cuentas de Gmail y las compartieron (a propósito) en sitios de Internet donde podrían ser hackeadas. Descubrieron que los piratas no actúan inmediatamente, sino que esperan unos minutos antes de pasar a la acción. En ese tiempo crucial, el usuario puede protegerse cambiando la contraseña.