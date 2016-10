Escaso apoyo a paro convocado en Venezuela

29/10/2016 12:00 AM - Agencia AP

Caracas. La necesidad de comerciantes y empresarios de abrir sus negocios y la urgencia por conseguir alimentos, en un país sumido en una profunda crisis económica, influyeron en el poco éxito del paro convocado contra Nicolás Maduro. Si bien algunas tiendas cerraron y el tráfico era menor al de costumbre, la mayoría de los residentes de Caracas ignoraron el llamado a permanecer en sus casas como parte de la protesta de 12 horas contra el gobernante. El transporte público operó con normalidad. La oposición llamó a paralizar las actividades para exigir la salida del poder de Maduro luego de que las autoridades electorales echaran por tierra la posibilidad de realizar un referendo revocatorio de su mandato. “Hoy ha triunfado la paz, ha fracasado el paro de la oligarquía”, dijo Maduro.



Algunos venezolanos simplemente dijeron que no podían darse el lujo de permanecer en su casa. “Si no salgo a comprar no como esta noche”, dijo Gipssy Bracho, una jubilada de 59 años. Incluso en el bastión de la oposición en el este de Caracas desde madres jóvenes a personas de avanzada edad hicieron fila por horas para comprar en el único día en que pueden conseguir alimentos a precios subvencionados.