“He enfrentado mi carrera artística con mucha pasión y dedicación”

Luis Bretón ha presentado alrededor de catorce exposiciones individuales y más de 200 colectivas a nivel nacional e internacional. El artista, que, además ha sido incluido en diferentes compendios enciclopédicos por algunos de los mejores críticos de arte, escritores y poetas del país, como Manuel Rueda, Jeanette Miller, Antonio Fernández Spencer, Marianne de Tolentino, Danilo de los Santos, Laura Gil, Cándido Gerón y Cayo Claudio Espinal, además ha recibido un extenso respaldo de coleccionistas y amantes del arte en el país y el extranjero. Al hacer uso de las destrezas, las delicias y dominios técnicos formados por una fuerte sensibilidad humana, Bretón optó por girar en torno a su propio eje creativo y estilístico, para apostar a la articulación de un lenguaje propio que le daría y marcaría su sello pictórico y lo colocaría como un punto de atención en la agenda del presente y futuro del arte dominicano. Nacido en San Francisco de Macorís, Bretón egresó de la Escuela de Bellas Artes a los 13 años de edad, y en el año 1978 realizó su primera exposición individual en su pueblo natal.

¿Cómo se define?

Soy un artista plástico que nace en San Francisco de Macorís, desde temprana edad me inclino por las artes plásticas y desde ahí no he dejado de hacer arte y he creado un estilo dentro de la pintura que es el espejismo con la teoría del laureado escritor Antonio Fernández Spencer.



¿A qué edad observó sus dotes para las artes plástica?

Bueno, desde que tenía uso de razón, como a los dos años vivía garabateando en el piso con un lápiz, desde allí creo que nació en mi interior la pasión por la pintura.



A los ocho años ingresé a Bellas Artes por recomendación de un compañero de la escuela, y cuando apenas tenía el tercer curso de la primaria, hablo con la directora y llevé dibujos que hacía de los paquitos de los periódicos, y el primer día me dijo el profesor Manuel Bello Velarde que le realizara un dibujo, y lo hice en cinco segundos. Entonces viene hasta mí y me preguntó que quién lo había hecho, y le contesté que lo hice yo, profesor. Ahí duré hasta los 12 años, cuando salí de la escuela hasta ahora.



¿Cree que el arte es una buena herramienta de reflexión?

Sí lo es. Es como si nos desdobláramos hacia un éxtasis para botar presión y resolver problemas que nos atañen.



¿El arte dominicano está bien encaminado?

El arte dominicano está bien en cuanto a artistas nuevos con talento y que también por la informática se recrean de ahí. Creo que el color del Caribe deben tomarlo en cuenta. También, nuestro arte no tiene apoyo ni política del Gobierno para impulsar el arte dominicano.



¿Qué retos ha enfrentado como artista plástico?

El reto más grande es ver que cuando uno quiere hacer una exposición, no hay nadie del Gobierno que te ayude a hacerla, excepto que la misma obra se avale en dinero para hacerla.



¿Cuáles han sido sus mejores experiencias en el mundo del arte? ¿Qué recuerdos positivos tiene? ¿Cuáles experiencias negativas?

Tuve una experiencia buena cuando en La Vega, el Banco Alaver me compró la exposición entera. También un violinista de dantismo, Juan José Ceballos, me compró otra exposición entera. En Nueva York he tenido un gran apoyo que no lo he sentido en mi ciudad natal.



¿Enfrentó algún obstáculo como artista para salir adelante?

Sí, claro, he enfrentado muchos, pues yo soy quien cubro trabajando todos mis eventos, mi hermana ha tenido que ver mucho con mi arte y mi madre doña Andrea, que en paz está descansando.



En cuanto a los galeristas, ¿cómo percibe su papel en cuanto al arte?

Bueno, los galeristas, sacándome yo que también lo soy, ya que tengo mi propia galería que se llama Bretón Art Gallery, pues tienen el arte de la pintura en el suelo, ya que parece que no les conviene que se levanten los pintores jóvenes dominicanos por la falta de promoverlos.



¿En qué se centra su obra?

Mi obra se centra en un hiperrealismo convirtiéndose hacia un surrealismo, metálico por el ambiente de la soledad y melancolía que produce el efecto de la refracción, porque el hombre reflexione sobre nuestro planeta por la depredación de sus recursos naturales, y la ciencia de la cibernética por la bomba de neutrones que deja las edificaciones y se lleva lo biológico. Ahora mismo estoy presentando en el Centro Cultural Mirador mi última exposición individual titulada “Arquitectura Colonial & Antillana”, en la cual plasmo paisajes urbanos con sus edificaciones y hago uso del efecto del espejismo en un homenaje al patrimonio histórico y cultural. Aquí presento un total de 25 obras que abarcan calles y monumentos emblemáticos de República Dominicana, y de ciudades como Nueva York, Puerto Rico y Cuba. Esta muestra expone una relación profunda entre imagen, pensamiento y reflexión social y política, nos interroga sobre el destino de nuestro patrimonio arquitectónico colonial y nuestro patrimonio arquitectónico popular.

Consideración

El arte es una buena herramienta de reflexión, es como si nos desdobláramos hacia un éxtasis para votar presión y resolver problemas que nos atañen”.

Percepción

Los galeristas, pues tienen el arte de la pintura en el suelo, ya que parece que no les conviene que se levanten los pintores jóvenes dominicanos por la falta de promoverlos”.