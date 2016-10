Los nuevos pasos del Ballet Clásico Nacional

A dos meses de su nombramiento, el nuevo ministro de Cultura, Pedro Vergés, anunció algunos cambios en las dependencias de la institución; uno de ellos llevó al seis veces ganador de la categoría “Bailarín clásico y/o moderno” en los premios Soberano, Armando González, a la dirección del Ballet Clásico Nacional, función en la que se desempeña desde hace apenas dos semanas.



Con 14 bailarines a su cargo, los que integran la compañía perteneciente a Bellas Artes, González ha organizado sus prioridades, entre las que destacan su intención de internacionalizar el ballet dominicano, conseguir el reconocimiento de sus miembros y presentar en el país los grandes clásicos de la historia de la danza. “Cuando hablamos de una gestión tenemos que pensar que nada es a corto plazo. Ahora mismo nosotros estamos abocados a reentrenarnos en lo que sería el baile clásico y su técnica, porque, de alguna manera, con los nuevos estilos que hemos estado haciendo hemos perdido un poquito ese entrenamiento del ballet clásico, lo tradicional, los que son difíciles, los virtuosos y tienen unos retos técnicos”, dijo. “Comenzaríamos con programas conciertos, donde vamos a ir presentando los diferentes montajes del repertorio clásico internacional de toda la vida, como Romeo y Julieta, Don Quijote, entre otros”, agregó en una entrevista con el periódico elCaribe.



El destacado bailarín clásico destacó que en su gestión como director pretende buscar y ofrecer un abanico de géneros y estilos que permitan abarcar y asumir obras no solo como clásicos, sino también del repertorio tradicional que aún no se han escenificado en el país, como “El ballet Carmen”, una pieza de la cultura universal, o “El lago de los cisnes”, que conlleva un mayor número de bailarines.



Presupuesto, el mayor de los retos



Armando González, oriundo de Cuba, radicado en República Dominicana desde 1993, dijo que el presupuesto es una de las mayores trabas que enfrentan las compañías de Bellas Artes a la hora de hablar de proyectos, por la magnitud que implican la mayoría de los montajes.



“Vivimos en un país que no es rico, y cuando hablamos de proyectos y megaproyectos quizás estamos hablando de producciones que son costosas, pero que no sea el costo lo que nos evite poder crecer como artistas y poderle dar un desarrollo de crecimiento al arte de la danza del país. Tenemos que pensar en lograr cosas y en ofrecer primero que en lo monetario”, precisó. González explicó que la realización de obras y puestas en escenas no solo motivan al crecimiento del Ballet Clásico Dominicano, sino también a nivel internacional, pues permite conseguir la invitación de coreógrafos extranjeros y nutrir el repertorio que tiene la compañía, e ingresar a los festivales y circuitos internacionales.



Otro aspecto que busca fortalecer el director del Ballet Nacional Dominicano es la unión y el trabajo, conjuntamente entre la compañía que encabeza y las demás. Resaltó que la unión entre el tipo de compañía que dirige y la Orquesta Sinfónica Nacional es una colaboración que ha dado resultados positivos en diferentes países.



El ballet en la actualidad



Armando González perteneció al Ballet Nacional de su natal Cuba desde 1984, cuando culminó sus estudios. En el dominicano, estuvo durante 16 temporadas consecutivas como bailarín principal. Desde su óptica, el ballet en República Dominicana actualmente está en un buen momento, ya que ha llegado a festivales extranjeros y se ha presentado en países como México, Colombia, Surinam, Ecuador, Perú y Costa Rica, entre otros.



“Pienso que el ballet clásico es reconocido en el país, pero entiendo que todavía podemos hacer más. Algo que le quisiera dejar como legado a la compañía es que sus figuras sean reconocidas como lo es cualquier artista popular”, explicó.



Asimismo, dijo que a su entender, tanto la compañía como la danza en el país han crecido, pero que aún le falta divulgación para poder difundir tanto nacional como internacionalmente la labor que realiza esta institución creada en el año 1981.



Antecedentes



En enero de 1981 se creó el Ballet Clásico Nacional mediante decreto del entonces presidente Antonio Guzmán Fernández (1978-1982). Eduardo Villanueva, bailarín y coreógrafo, fue designado como director y las profesoras Magda Corbett, cuyo nombre lleva la sala de clases y ensayos de la compañía desde el 2011, y Clara Elena Ramírez, como subdirectoras. En marzo del mismo año se hizo el debut de la nueva compañía en el Palacio de Bellas Artes, y en el 1982, realiza en México su primera presentación fuera del país.

Seis de los 15 bailarines son extranjeros

El Ballet Clásico Dominicano, una de las ocho compañías que existen en Bellas Artes, está integrado por los bailarines Yuleidy Pérez, Rosa Horber, Olga Lisseti Campos, Erick Guzmán, Alexander Duval, Pablo Pérez, María Emilia García, Eva Martín, Joel Rodríguez, Lisbell Piedra (Cuba), Maikel Acosta (Cuba), Ariadna Roblejo (Cuba), María Valeria Melogno (venezolana) y Laura Benítez (El Salvador). La española Alba López se reintegrará el en el próximo mes luego de dar a luz. El clamor por un aumento es latente, ya que los artistas devengan un bajo salario que va de 15 mil a 25,000 pesos.