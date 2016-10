Pareja Rodríguez-Mutt se lleva torneo de golf

La pareja compuesta por Enrique Rodríguez y Matías Mutt se llevaron la máxima categoría del torneo de golf View, celebrado en el campo La Cana del complejo turístico Puntacana Resort & Club. Rodríguez y Mutt defendieron el mismo título obtenido el pasado año al resultar ganadores del Mejor Score Bruto Overall de la justa que conmemoró el sexto aniversario de la revista especializada en este deporte Golf View.



El mejor score Neto Overall fue ganado por José García y Carlos Camilo con 58 palos del certamen que contó con la participación de 70 parejas, así como de unos 160 invitados. En la categoría A, la pareja compuesta por Ignacio Pérez y Jensen Martínez se llevó el primer lugar tras registrar un total de 60 palos netos.



El segundo lugar correspondió para la dupla integrada por Michael Cuello y Juan Villegas, con 61 palos netos, mientras que el tercer lugar fue para Franklin Martín y Félix Olivo, también con 61 palos. En la categoría B, el liderato fue de la pareja conformada por Albert Ventura y Damián Báez con 59 palos, seguidos de Antonio Benítez y Mario Hidalgo con 60 palos, mientras que Manuel Papaterra, padre e hijo, ganaron la tercera posición con un score neto de 60.



La categoría C fue para Jochi Mella y José Said, en primer lugar, con 64 palos netos. En tanto, Carlos Flaquer y Manuel Santelises, con 66 palos, se adjudicaron el segundo puesto, mientras que Jorge Torres y Ramón Reyes, con 67 palos, finalizaron en la tercera posición.

En la categoría de damas, el liderato fue para Rosangel Caraballo y Dulce Muñoz, con 66 golpes neto.