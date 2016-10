Recordando tu estampa

29/10/2016 12:00 AM - Naya Despradel

La semana pasada incluimos en Retro dos anuncios que la dirección de El Caribe del momento pasó por alto las intenciones ocultas que contenían. Fueron causa de muchas inquietudes, pero, el más impactante, y todavía muy recordado suceso, apareció en este periódico, en forma de poema, el 3 de septiembre, página 6, en el cual César Ant. Jiménez T. hacía una de las acostumbradas alabanzas al ajusticiado gobernante, y, entre otras cosas, decía que anhelaba su regreso. Dicho poema, lo incluimos a continuación tal como apareció en el periódico.

El director del periódico era José Cano, a quien habían nombrado el 25 de julio de 1961, en sustitución de Francisco Pratts Ramírez, que había estado en ese puesto al momento de la muere de Trujillo. José Cano era secretario de Ramfis, y fue puesto en el cargo para tener a una persona leal a su disposición. Los rigurosos servicios de seguridad de la dictadura, que todavía tenían todo su poder, no notaron a tiempo esta publicación y a media mañana andaban incautando los ejemplares del periódico, que ya habían salido a la calle. Grande fue la sorpresa cuando los lectores cayeron en cuenta de que se trataba de un acróstico, en que, uniendo las primeras letras de cada verso, se hacía una definición de Trujillo: “asesino y ladrón”, según vemos a continuación:

Sobre este particular, esta Página tuvo ocasión de conversar con Nelson Bodden Leroux, quien nos informó que su padre, Emilio Bodden, era el propietario del Hotel Europa, localizado en la Emiliano Tejera esq. Arzobispo Meriño, a una cuadra de El Caribe, y que, en los carritos de inteligencia de la época, fueron a buscar a Pablo Rosa, que vivía en ese hotel. Aunque Rosa no apareciera en la mancheta, es posible que fuera el Jefe de Redacción, en vista de que fue designado como subdirector el 29 de diciembre de 1961. El administrador del periódico era Gabriel Grullón García.



Sobre Rosa, Retro también ha tenido conocimiento, a través de Luis Miura Senior, a quien su padre Luis Miura Baralt, le contó varias veces que Pablo Rosa había ido a la imprenta Arte y Cine, cerca también de El Caribe, propiedad de Baralt, y muy temprano en la mañana le contó lo de la publicación.



El director José Cano, cuya foto también incluimos, fue relevado de su cargo el 11 de noviembre de 1961, pocos días antes de la salida de Ramfis y de todos los Trujillo del país.



El firmante del poema era un desconocido y solo se supo la verdad cuando ya los remanentes del trujillato habían desaparecido, y el país gozaba de una incipiente democracia con el gobierno del Consejo de Estado. El 8 de enero de 1962, el licenciado Juan de Jesús Cornelio se dio a conocer como el autor del poema y Rafael Darío Grullón indicó ser el responsable de su publicación en la prensa. Ambos, a quienes vemos en la foto, eran de Sabana de la Mar, evangélicos y miembros del 14 de Junio.



Si se analizan las consecuencias de esa publicación, alguien ha llegado a pensar que fue una estratagema de Balaguer para contribuir a la salida de los Trujillo, e incluso hay quien ha dicho, sin confirmar, que Balaguer fue el autor.



Pero, en este sentido, no hace mucho tiempo, dos o tres años, OGM recibió la visita del licenciado Cornelio, quien reiteró ser el autor, información que él mismo había comunicado a Manolo Tavárez y que Manolo repitió ante conocidos.

Amigo y gobernante, patriota y compañero

Soldado y estadista, perínclito mentor,

Espada victoriosa de innúmeras conquistas

Señor de la esperanza del pobre agricultor;

Insigne fue tu vida, gloriosa fue tu muerte

No en vano fuiste grande, serás perennemente

Orgullo de Quisqueya la tierra del amor...

Y... un hado misterioso surcó la noche... y luego...

La Patria está de luto, solloza y se estremece,

Angustia y desconsuelo se esparcen por doquier,

Dolor, desesperanza... suspiros y tristezas...

Rumor de mil lamentos pidiéndote volver...

Oscura está la noche... más vamos siempre avante

Nosotros recordando tu estampa Rafael…