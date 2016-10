Nelson Rosario pide a Percival hijo que no enfrente a la Policía para evitar inconvenientes

Nelson Rosario, vocero de la Policía Nacional, dijo este domingo que están haciendo todos los esfuerzos para que no ocurra ningún incidente, al momento de ser apresado John Emilio Percival Matos, hijo del general retirado Rafael Percival Peña.



"Le advertimos a Percival hijo que entienda que tiene que cumplir con un procedimiento, por la acusación que pesa en su contra por parte del Ministerio Público, que lo vincula en ser autor intelectual en el asalto a un camión de valores en Bella Vista.



Nelson Rosario pidió Percival, quien anda prófugo, que no enfrente a las autoridades. "Esperamos que no ocurran inconvenientes".



El general retirado Rafael Percival Peña, amenazó con dar una “respuesta física” en caso de que su hijo John Emilio Percival Matos, sea “ejecutado” por las autoridades antes de que se compruebe su participación en el asalto a un camión de valores en Bella Vista.



Con relación a las afirmaciones de entidades que defienden los derechos humanos, de que la Policía estaría protegiendo a Percival hijo, el portavoz de la uniformada negó la acusación.



Señaló que hasta el momento han hecho una investigación transparente en la que está involucrada directamente el Ministerio. Público.



"Lo que esperamos es que él sea apresado, para remitirlo a la justicia", expresó.