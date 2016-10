Persio Maldonado favorece periodistas cubran visitas sorpresas de Danilo Medina

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios favorece que los periodistas cubran las incidencias que se producen en las visitas sorpresas que realiza cada domingo el presidente Danilo Medina.

Persio Maldonado entiende que el primer mandatario debe ser el más interesado en que los reporteros puedan darle cobertura a esas visitas para que informen del impacto y la trascendencia que tienen esos encuentros con productores de los rincones más apartados del país.

Maldonado sostiene además, que tanto el presidente Medina como los funcionarios de su gobierno deberían tener más encuentro con la prensa para que los periodistas tengan la oportunidad de cuestionarlos en torno a los distintos temas que le interesan a la población.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el director del periódico El Nuevo Diario Aclaró que esos encuentros deberían darse con los reporteros que cubren las distintas fuentes y no necesariamente con los ejecutivos de medios.

Sin embargo el destacado periodista reconoció que el presidente Danilo Medina está más conversador con la prensa y que hay más aperturas que en años anteriores.

“Yo creo que hacer las visitas sorpresa sin el ruido de la prensa, sin que la prensa cubra esas actividades de manera libre y que cada medio haga su propia historia, yo creo que el gobierno se pierde esa oportunidad, se pierde la oportunidad de informar al país con mucho mayores detalles, y se pierde la oportunidad de mostrarle a la propia prensa de esa realidad que él está tocando”, reiteró Persio Maldonado.

Argumentó que también el gobierno le niega la posibilidad a los medios de tener una mayor comprensión del sentido social de su trabajo.

Maldonado dijo entender que el presidente Medina no quiere que se le quite el carácter de espontaneidad de las visitas sorpresas, además de que quiere evitar que no le hagan un montaje de la misma, pero insistió en que la presencia de la prensa potencializa sus resultados.

“Yo creo que el gobierno sigue despreciando escenario donde pudiera lucírsela en dar mayor flujo de información y promover más su trabajo, porque aquí no solo es el beneficio que nosotros podamos tener como medios, como periodistas, el propio gobierno cuando se expone hablar con la prensa está promoviendo su propio trabajo”, explicó.

Dijo que el gobierno debería propiciar que sus funcionarios se expongan a responder de temas específicos, sobre todo a funcionario que tienen que ver con áreas específicas como salud, Procuraduría General de la República, Obras Públicas y Educación.

“Yo creo que conviene que el propio presidente debería someterse periódicamente a un conversatorio con los periodistas que cubren la fuente porque no se trata de ir con los directores, o sea no lo estamos proponiendo para nosotros los directores, es con los propios periodistas que cubren la fuente y que sus medios normalmente le orienta sobre los temas de interés social”, reiteró.

Recordó que el doctor Balaguer conversaba con los periodistas cada semana cuando acudía a una inauguración y respondía preguntas que en muchas ocasiones eran inquietudes que tenían grupos sociales.

“Y yo tengo la impresión de que el presidente Medina es mejor respondiendo que discurseando, y posiblemente respondiendo una pregunta puede dar más elementos de comprensión que echando un discurso en alguna tribuna”. Acotó Persio Maldonado.

Sostuvo que eso sería una tarea con la prensa muy productiva, primero en la tarea del periodista que es informary segundo la del gobierno hacer comprender sus esfuerzos en cada una de las áreas.

Insiste proyecto en el Senado que persigue que medios revelen fuente a organismo del Estado viola la Constitución

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado insistió en que el proyecto de ley que promueven algunos senadores que busca que los medios revelen sus fuentes a los organismos de seguridad del Estado viola la Constitución de la República.

Maldonado dijo que esas son las incongruencias que se dan en las democracias, aunque aclaró que percibe que la Cámara Alta como cuerpo no tiene el ánimo de que tal iniciativa se pueda convertir en ley.

“La Constitución del 2010 es moderna y progresista porque incluso tiene de manera particular una legislación para los periodistas, lo que tampoco es una cuestión correcta porque la Constitución no legisla para un sector, pero en el caso de esa Constitución del 2010 hay cuestiones que solo pueden ser ejercida por los periodistas como un asunto de garantía, entonces hacer una cosa que vaya en contra de esa Constitución me parece algo absurdo”, protestó.

El director del periódico el Nuevo Diario dijo que la situación es peor aun cuando una iniciativa de esa naturaleza sale de congresistas que son dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, porque esa Constitución es hija de una iniciativa de esa organización política.

Argumentó que los partidos políticos tienen que tener sentido de coherencia, sobre lo que desea dejar en una nación, y la República Dominicana ha mostrado una vocación democrática y por tanto la Constitución es un derecho al que todos los dominicanos aspiran a que se concretice.

Informó que este lunes, en su condición de presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, acudirá al Congreso Nacional para reunirse con el senador Charlie Mariotti, quien es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara Alta para conversar sobre la controversial pieza legislativa.