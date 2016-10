Gran relevo de Chapman mantiene a Cubs con vida

Los Cachorros no se rinden. Con su equipo contra la pared en su primera Serie Mundial desde 1945, Aroldis Chapman sacó ocho inmensos outs para mantener a flote a Chicago con una angustiosa victoria ayer 3-2 ante los Indios de Cleveland, forzando al menos un juego más.



Chapman, el zurdo que desertó de Cuba, se acreditó el salvado con la actuación de relevo más larga de su carrera, y los Cachorros pudieron celebrar su primera victoria en su estadio Wrigley Field por el Clásico de Otoño en décadas. Para poder conquistar su primer cetro desde 1908, los Cachorros deberán ganar dos juegos fuera de su casa.



Solo tres equipos en la historia de la Serie Mundial han podido darle la vuelta a un 3-1 adverso, incluyendo victorias de visitante en los últimos dos duelos, con los Piratas como los últimos en conseguirlo, hace 37 años.



Forzado por la imperiosa necesidad de obligar un sexto juego, el mánager de los Cachorros Joe Maddon se copió del libro táctico de su contraparte Terry Francona al traer a su mejor relevista con un corredor situado en la intermedia, y Chicago aferrándose a una tenue ventaja 3-2.



Chapman, quien lanza rectas de 100 millas por hora como si fuera un robot programado, entró por Carl Edwards Jr. con un out y ponchó a José Ramírez. ¿Cómo? Una recta de 100 millas.



Acto seguido, Chapman le propinó un pelotazo en la pierna a Brandon Guyer, pero acabó la amenaza al retirar a Roberto Pérez con un rodado por segunda. La noche apenas empezaba para Chapman. Colgó el cero en el octavo, al ponchar cantado a Francisco Lindor —una recta de 101 millas en cuenta de 3-2, abortando la amenaza de los Indios, con un corredor en tercera.



El noveno fue mejor: retiró en orden a los tres bateadores. José Ramírez fue el último out al abanicar otra recta de 101 para el tercer strike. Chapman no lanzaba en el séptimo desde 2012. El abridor de los Cachorros Jon Lester cubrió seis episodios.



Pero permitió un jonrón solitario del dominicano Ramírez en el segundo y un sencillo remolcador con dos outs de Lindor en el sexto.



Chicago fabricó sus tres carreras en el cuarto, inaugurado por un jonrón solitario de Kris Bryant ante Trevor Bauer. Anthony Rizzo siguió con un doble, avanzó con un sencillo de Ben Zobrist y anotó la segunda con un sencillo a la antesala de Addison Russell. Con las bases llenas, David Ross bateó un elevado de sacrificio para la tercera anotación.