Persio plantea que los medios cubran las visitas

El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios favorece que los periodistas cubran las incidencias que se producen en las visitas sorpresa que realiza cada domingo el presidente Danilo Medina.



Persio Maldonado entiende que el mandatario debe ser el más interesado en que los reporteros puedan darle cobertura a esas visitas para que informen del impacto y la trascendencia que tienen esos encuentros con productores de los rincones más apartados del país.



Sostiene además, que tanto el Presidente como los funcionarios deberían tener más encuentros con la prensa para que los periodistas tengan la oportunidad de cuestionarlos en torno a los temas que le interesan a la población.



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema, el director del periódico El Nuevo Diario dijo entender que Medina no quiere que se le quite el carácter de espontaneidad a las visitas sorpresa, además de que quiere evitar que le hagan un montaje de la misma, pero insistió en que la presencia de la prensa potencializa sus resultados.



“Yo creo que el Gobierno sigue despreciando escenario donde pudiera lucírsela en dar mayor flujo de información y promover más su trabajo, porque aquí no solo es el beneficio que nosotros podamos tener como medios, como periodistas, el propio Gobierno cuando se expone hablar con la prensa está promoviendo su propio trabajo”, explicó.



En otro orden, Maldonado insistió en que el proyecto que promueven algunos senadores que busca que los medios revelen sus fuentes a los organismos de seguridad del Estado viola la Constitución.



Dijo que esas son las incongruencias que se dan en las democracias, aunque aclaró que percibe que la Cámara Alta como cuerpo no tiene el ánimo de que tal iniciativa se pueda convertir en ley.



Informó que hoy lunes acudirá al Congreso para reunirse con el senador Charlie Mariotti, quien es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación del Senado para conversar sobre la controversial pieza legislativa.