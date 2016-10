¿Por qué marginan a Pina?

El domingo 16, como se esperaba, fue celebrado -otra vez con la discriminación al boxeo -el ceremonial del Pabellón del Deporte Dominicano.



Fueron exaltados 15 deportistas, entre ellos tres propulsores. Quince nuevos inmortales del deporte nacional...¡y no ocuparon sillas miembros del marginado boxeo!



Porque los jefes del Pabellón del Deporte Dominicano, encabezados por el afamado jurista Luis Scheker -caro amigo de quien escribe-, siguen con una negativa política que

obviamente perjudica al boxeo.



Pero, ¿por qué la ceguera de los miembros de la cúpula del Pabellón del Deporte Dominicano? En la víspera del ceremonial de este año, escribí que al doctor Ramón Pina Acevedo, quien ha recibido varios homenajes fuera de su tierra, volvieron a marginarlo.



No lo exaltaron porque la gente del “Pabellón del Olvido” -así he bautizado al organismo que tiene la misión de inmortalizar a las más sobresalientes figuras deportivas de esta nación-, al parecer no reconoce los altos méritos ganados por el jurisconsulto dominicano.



Pina Acevedo, para refrescar las memorias de los magnates del Pabellón del Deporte, fue el primer presidente -en dos períodos corridos, 1987-1989, 1989-1991- de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



Además ha ocupado cargos importantes en el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Ha sido, además, varias veces supervisor de campeonatos mundiales.



También durante más de 24 años fue Comisionado Nacional de Boxeo, organismo al que le insertó el actual reglamento del pugilismo nacional. A sus 93 años, y por fortuna lleno de lucidez intelectual, Pina Acevedo continúa siendo un fiel colaborador del boxeo.



Aunque la he repetido muchas veces, permítanme, a propósito de las miserias humanas de los miembros del “Pabellón del Olvido”, citar de nuevo esta lapidaria frase del patriota Federico Henríquez y Carvajal:¡Oh América infeliz que sólo recuerda tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos!



Y ratifico: Ramón Pina Acevedo ya fue inmortalizado por el pueblo deportista dominicano.¡No importa que haya sido marginado por el “Pabellón del Olvido”