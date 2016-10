Víctor Manuelle ha recibido críticas por colaborar con urbanos

Luego del despunte que ha tenido la salsa en República Dominicana en los últimos años, las colaboraciones constituyen un factor prácticamente ausente entre los exponentes locales, un recurso que ha puesto al boricua Víctor Manuelle ante las críticas de los conocedores del género.



“Creo que lo más importante es que los dominicanos han logrado una identidad y los cambios e innovaciones siempre causan críticas en la gente. Yo he recibido muchas ahora que estoy haciendo colaboraciones en el ritmo que interpreto con personas del género urbano, los puristas de la salsa lo critican”, explicó el cantante de “Si tú me besas”.



“Es la evolución que tenemos que hacer, crear cosas diferentes y yo pienso que el movimiento salsero dominicano está logrando un impacto muy fuerte no solo aquí sino también donde llevan su música”, agregó El Sonero de la Juventud.



El cantante de 48 años visitó, luego de dos años de ausencia, la República Dominicana a propósito de la presentación el pasado viernes de su gira “Que suenen los tambores”, la cual ha llevado a diferentes ciudades de Estados Unidos.



Durante un encuentro con la prensa, indicó que los representantes dominicanos de la salsa han logrado un ritmo particular y original, con un toque que permite ser identificada donde quiera que se escucha.



Víctor Manuel Ruiz Velázquez, nombre de pila, aseguró que al público “le encanta” escuchar a artistas de dos géneros diferentes trabajando juntos, por lo cual pretende incluir algunas colaboraciones en el disco en el que está trabajando.



Entre sus declaraciones resaltó que tiene en mente no solo realizar colaboraciones con Yiyo Sarante y Alex Matos sino también realizar una producción completa con estos y otros salseros dominicanos.



“Estuvimos en conversación para hacer una producción entera en colaboración con los dominicanos, fuera con Víctor Waill como productor musical y conmigo. Son cosas que están en nuestras mentes pero que las agendas nos entorpecen un poco, en cualquier momento se van a dar”, indicó.



El cantante, quien además participará en el homenaje que se le realizará a Marc Anthony el próximo 16 de noviembre en los Latin Grammy, informó que visitó Cuba por primera vez para gestar algunos negocios y propuestas sobre las cuales pretende dar a conocer los detalles esta semana. l muriel soriano



“La economía no es lo más importante de un país”



La situación social, política y económica que se vive en su natal Puerto Rico es algo que le preocupa. “Creo que la responsabilidad es más de nosotros que del Gobierno… a veces esperamos que el Gobierno cambie las escuelas, la educación o que se acabe el crimen y en realidad tú tienes que poner en tu casa la disciplina para que tus hijos hagan cosas positivas… la economía no es lo más importante de un país, son los valores”, manifestó.



Sobre Donald Trump dijo que no le simpatiza, no está de acuerdo con su forma de llevar el mensaje y que, a su entender, su figura no tiene carisma.