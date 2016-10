Zion y Lennox una descarga de reguetón romántico en Hard Rock

31/10/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

Ahora con los temas de su nuevo disco, “Motivan2”, llegaron otra vez, como reza el sencillo más pegado del dúo durante este año y en el que también participa J Balvin, Zion y Lennox a República Dominicana, en esta ocasión para celebrar la noche de Halloween en Hard Rock Café Live, en Blue Mall, con el show “The XV Haunted Mansion”.



El concierto inició con la participación del intérprete de “Tu amor y el mío”, Shadow Blow, y Beto Peláez, quienes prepararon la pista para el dúo boricua, pero no fue hasta las 2:15 de la madrugada del sábado que los cinco músicos de “La Z y la L” subieron al escenario para prepararse para el show, lo cual generó quejas y algunos hasta se retiraron de la fiesta de disfraces antes que iniciara la presentación.



A ritmo de “Embriágame”, la primera canción de su cuarta producción de estudio, el dúo llegó acompañado de cuatro bailarinas y de inmediato interpretaron sus conocidos éxitos “Ganas de ti”, “Fantasma”, “Doncella”, “Zundada”, “Bandida”, “Hay algo en ti”, entre otras.



En sus 16 años de trayectoria, Félix Ortiz y Gabriel Pizarro (nombres de pila de Zion y Lennox respectivamente), han logrado colaboraciones que al día de hoy siguen siendo de las más aplaudidas en sus presentaciones, “Tu príncipe” y “Yo voy”, con Daddy Yankee, y “Mi cama huele a ti”, con Tito el Bambino, entre ellas.



“Queremos cantarles algunos de nuestros temas nuevos”, dijo Lennox antes de interpretar “Mi tesoro”, en la cual colabora Nicky Jam. Llenos de energía, Los Diamantes Negros, como se hacen llamar, culminaron a ritmo de “Otra vez”, la presentación de poco más de una hora, producida por Anwar Sansur y AS Productions.



El concierto organizado por Brugal, contó con la temática de “Custom party” (fiesta de disfraces). “Feliz Halloween… vemos aquí muchas chicas vestidas de gatitas, pero no vemos vestidos de nosotros”, bromeó Lennox mientras Zion identificaba en el público disfraces de Donald Trump, entre otros. El dúo se presentó por última vez en el país junto a J Balvin, en Altos de Chavón, el pasado junio.



Generaron euforia con tema de Don Miguelo



Los cantantes puertorriqueños expresaron que siempre han recibido el apoyo del pueblo dominicano y querían agradecerlo. A ritmo de güira y tambora, Zion y Lennox cantaron y bailaron “Como yo le doy”, de Don Miguelo. “Estamos en República Dominicana, y como siempre, queremos sentir el apoyo de todos ustedes”, dijo Zion.