City apuesta por Agüero en match contra el Barca

No hay manera de que Pep Guardiola deje fuera a Sergio Agüero esta vez. El “Kun” se quedó en el banquillo al inicio de la derrota del Manchester City por 4-0 ante el Barcelona en la última ronda de partidos de la Liga de Campeones. Esa decisión generó que muchos cuestionaran la táctica de Guardiola de no iniciar con quien probablemente sea su mejor jugador en un partido tan importante contra su exequipo.



Guardiola lo hizo por cuestiones estratégicas, usando al belga Kevin De Bruyne como delantero replegado para darle al City un elemento adicional en el medio campo. Aunque la táctica funcionó bien al principio —el partido realmente cambió después que el City sufrió la expulsión del portero chileno Claudio Bravo a los 53 minutos con el marcador de 1-0 en contra_, Guardiola fue duramente criticado.



Para el duelo entre ambas escuadras en el City hoy, el argentino Agüero estará de regreso en la titularidad. “Pero no les voy a revelar en qué posición va a jugar”, bromeó Guardiola.



En el Grupo A, el Paris Saint-Germain y el Arsenal están empatados con siete puntos y ambos pueden clasificar a dos juegos por disputar en la fase de grupos —si uno de ellos gana y el otro no pierde hoy. En el D, los titubeos del Bayern Munich a inicios de temporada parecen haber quedado atrás antes del viaje del martes a casa del PSV Eindhoven.



Bayern clasificaría a octavos de final con una victoria, y el líder de grupo Atlético de Madrid también evita perder ante el Rostov ruso en casa.