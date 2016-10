La fertilidad y el cáncer de mama

Aunque la mayor incidencia de cáncer de mama se detecta en mujeres de edad avanzada, también puede aparecer en las más jóvenes, pudiendo ser este un problema mayor con relación a la fertilidad, comenta el gineco-obstetra Freddy Santana.



Este tumor maligno puede aparecer en mujeres embarazadas (afectando una de cada tres mil) , después del parto o durante la lactancia; no obstante, algunas mujeres afectadas con esta enfermedad, y que no han concebido, se preguntan, ¿después de mi recuperación, tengo la probabilidad de tener hijos? Y aunque no existe ninguna asociación directa entre el cáncer de mama y la concepción, para que haya infertilidad incide mucho la agresividad con la que se presente el tumor, y de igual manera el efecto de los distintos tratamientos a los que sea sometida la paciente, explica Santana.



“Existen esquemas de quimioterapia que podrían afectar los ovarios e impedir embarazarse luego. Por lo que es recomendable antes del tratamiento plantear las posibilidades de fertilidad”, dice Santana.



El galeno aconseja programar embarazos con los expertos antes de la terapia, así como decidir cuáles son los tratamientos que afectarían menos la probabilidad de concebir hijos. Además, señala como posible solución la conservación de óvulos.



Con relación al tema, la Sociedad Americana de Cáncer menciona algunos procedimientos que pueden causar efectos negativos en la reproducción, entre estos, la quimioterapia, las terapias dirigidas y biológicas (inmunes), los trasplante de médula ósea o células madre, la radioterapia y la cirugía. Inclusive, la mayoría de los medicamentos de quimioterapia (quimio) pueden causar daños a los óvulos de una mujer y/o afectar la fertilidad.



Estos efectos también dependen de la edad de la mujer, los tipos de medicamentos y las dosis que reciba. Estos, también dificultan predecir cuál es la probabilidad de que una mujer o un hombre sea fértil después de la quimioterapia.



Asimismo, los fármacos que causan daño, por ejemplo, a los óvulos, pueden provocar infertilidad, en hombres y mujeres que hayan o estén pasando por un cáncer de mama, como son: Bulsufán, Carboplatino, Carmustina (BCNU), Clorambucil, Cisplatino, Ciclofosfamida (Cytoxan), Dacarbazina, Doxorrubicina (Adriamycin), Ifosfamida, Lomustina (CCNU), Mecloretamina, Melfalán, Procarbazina, Temozolomida.

Las mujeres que reciben tratamiento para el cáncer antes de los 35 años de edad tienen la mayor posibilidad de quedar embarazadas después del tratamiento.



Las jóvenes que dejan de tener sus períodos menstruales durante el proceso, regularmente comienzan a tenerlos de manera normal después de dejar la quimio.



Sin embargo, presenciar la menstruación después de pasar por el método de recuperación en contra del cáncer de mama no determina si hay fertilidad o no. Esta situación, a simple vista, es incierta, porque algunos óvulos son demolidos durante el tratamiento, consideran los expertos.



Los especialistas recomiendan que en caso de estar en quimioterapia se debe evitar quedar embarazada, porque aunque haya fertilidad en ese momento, los medicamentos que son utilizados en el procedimiento pueden dañar al feto en desarrollo, causando defectos congénitos u otros perjuicios.



Según datos recopilados de distintos institutos contra el cáncer de mama, los exámenes de las mamas deben formar parte de la rutina de toda mujer, no importa que esté en atención prenatal y postnatal , con el fin de detectar el cáncer de mama a tiempo.



Se recomienda, en primer lugar, que todas las mujeres se examinen ellas mismas con sus manos. En caso de sentir alguna anomalía debe recurrir a su médico para someterse a chequeos clínicos de la mama, como parte de los controles.



Incidencia



Existen algunos factores de riesgo que influyen en el desarrollo del cáncer de mama, entre los que se encuentran: la edad, los hormonales, por haber tenido la regla precoz o menopausia tardía, asimismo, la ausencia de embarazado o tener el primer embarazado a una edad tardía y los antedentes familiares.

Diagnóstico

El galeno explica que para garantizar un mejor pronóstico y mejor calidad de vida a la paciente, además de estudiar el tipo de cáncer, se debe particularizar a las pacientes, tanto por la edad como por sus antecedentes y el deseo de reproducir.