Gobierno dialoga con sindicatos del transporte

01/11/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

El ministro de Industria y Comercio (Mic), Temístocles Montás los transportistas Antonio Marte y Juan Hubieres iniciaron un proceso de diálogo para tratar la problemática del sector transporte, que se agudizó luego que el Gobierno quitó los subsidios a los combustibles que usan los sindicatos de transporte. Marte y Hubieres acudieron por separado al despacho del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montas, en el inicio de un proceso de acercamiento entre los sindicalistas y el Estado para resolver las diferencias surgidas luego de las medidas adoptadas por el Gobierno para organizar el sector transporte y el mercado de los combustibles en el país.



Ambos sindicalistas coincidieron en afirmar que no acudieron al encuentro en busca de subsidios.



“Nos hemos mantenido diciendo que el subsidio debe ser retirado a todo el mundo para que el Gobierno pueda restablecerse y saldar la deuda”, dijo Antonio Marte al finalizar el encuentro. Palabras similares fueron pronunciadas por Juan Hubieres a su salida.



El MIC indica que durante ambos encuentros con el ministro Montás, se abordaron varios puntos de concidencias para el inicio de un diálogo formal que permita solucionar la problemática surgida.



Reunión con Hubieres



De su lado, el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, expresó que no es secreto para nadie que tanto él como su sindicato han sido críticos de las políticas implementadas por el Gobierno en el sector transporte y de la mafia que, según dijo, hay en el bonogas y en el manejo de los combustibles.



Reiteró que más del 80 por ciento de los “carros de conchos” que circulan en el Gran Santo Domingo no reciben el subsidio del bonogas, por lo que el mismo se convirtió en un perjuicio tanto para los choferes como para el Estado. Informó que el sector transporte genera cientos de empleos a la economía dominicana y que como tal deben ser tratados en igualdad de condiciones que otros sectores productivos del país.



Aseguró que cada tanque que opera bajo el régimen de los sindicatos que dirige está autorizado por Industria y Comercio bajo un código que se instaló y que es supervisado por personal de Industria y Comercio.



“Tener un tanque de autoabastecimiento significa que yo controlo mi calidad, mi cantidad y controlo a quien le compro, es decir, lo mismo que hacen todas las empresas grandes del país, que tienen tanques de autoabastecimiento”, indicó.



Montás expresó a Hubieres que el interés del MIC es terminar con la informalidad que se da en el sistema de transporte del país. Durante el encuentro, que se prolongó por más de una hora, Montás estuvo acompañado de Ramón Cruz, director de Hidrocarburos; César Avilés, director jurídico, y Nadim Rivas, director del Plan Regulador del MIC.

Hubieres, de su lado, estuvo acompañado de Antonio Brito Rodríguez, vicepresidente de Fenatrano.

Darán permiso para manejo de combustible

El ministro Montás reiteró que ninguna empresa que no esté autorizada a fungir como detallista de combustible operará como tal, pero que a los fines de no crear dificultades a los grandes sindicatos del transporte que operan tanques de depósitos se creará un mecanismo en base a un reglamento que ya existe. “En el caso concreto de los sindicatos de transporte que operan tanques para abastecer a sus afiliados, vamos a trabajar con ellos a los fines de otorgarles un permiso para que, llenando las regulaciones que se requieren para el manejo de combustibles, puedan operar sin problema”, dijo.