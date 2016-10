“Antes que sea tarde”, una alerta interesante

01/11/2016 12:00 AM - José Nova y Agencias

En los últimos tiempos, el séptimo arte ha puesto más interés en los documentales y películas que están relacionados con el medio ambiente, especialmente de los que abordan el calentamiento global. Todos apuntan a concienciar al público sobre esta temática y generar cambios en la política de los líderes del mundo. Una Verdad Incómoda (2006), el documental que contó con el guion del exvicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y la dirección de Davis Guggenheim es un referente obligado; Franny Amstrong fusionó el género documental y ciencia-ficción para ofrecer La Era de la Estupidez en 2009, y en El Día de Mañana, el director alemán Roland Emmerich (Independence Day, 2012 y El Patriota) lo abordó con un asombroso despliegue de efectos especiales.



Ahora, el actor Leonardo DiCaprio se montó en este tipo de historias para presentar el impactante documental Antes que sea Tarde, estrenado simultáneamente a través de Nat Geo Wild, la app de FOX y Nat Geo Play, Facebook, Twitter y el canal YouTube.



Como “Mensajero de la paz” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ganador del Oscar a Mejor Actor 2016 (The Revenant), viaja por el mundo para mostrar los efectos del cambio climático y cómo enfrentarlo. No es que entrega una historia desconocida, pero la concepción del documental es interesante y entretenida en su denuncia contra la falta de voluntad política y el contubernio de compañías productoras de combustibles fósiles con representantes del Senado de Estados Unidos.



La cinta de una hora y 35 minutos de duración, dirigida por Fisher Stevens y producida por Martin Scorsese, inicia con un relato de DiCaprio de su infancia sobre la obra “El jardín de las delicias” de Jheronimus Bosc “El Bosco” (una de las obras más conocidas del pintor holandés), que para el actor es una especie de predicción de lo que ha ido ocurriendo en el medio ambiente.



“Mis primeros recuerdos visuales son de este panel enmarcado arriba de mi cuna. Lo veía cada noche antes de dormir. Mi padre era un distribuidor clandestino de historietas. Siempre ha sido una especie de celic de la contracultura como yo lo llamo… Yo veía toda clase de imágenes excéntricas de niño, así que veía esa pintura una y otra vez: ‘El jardín de las delicias’ de Jheronimus Bosc ‘El Bosco’ (una de las obras más conocidas del pintor holandés). Fue pintada cerca del año 1500…”. Y así comienza a contar una historia sobre esta problemática mundial que comenzó a preocuparle más desde la primera vez que escuchó el término “calentamiento global”, después de cumplir 20 años, en un encuentro con el exvicepresidente estadounidense Al Gore, en la Casa Blanca.



Para saber “qué tan lejos hemos llegado, cuánto daño hemos hecho y si hay algo que podemos hacer para detenerlo”, el actor conversa con personas de todas latitudes, tanto de naciones ricas como de países subdesarrolladas, que brindan una serie de recomendaciones para promover las conductas públicas y privadas que favorezcan la buena salud ambiental.



Antes que sea Tarde fue filmado en diversas partes del mundo como Groelandia, Sumatra y Pekín, entre otros, donde exhibe y da muestra de cómo la contaminación ha afectado a los distintos lugares del planeta. En este recorrido entrevistó al presidente de Estados Unidos, Barak Obama; al secretario de Estado John Kerry; al diplomático surcoreano y secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y al papa Francisco. Además, habló con investigadores de la NASA, reconocidos científicos, líderes comunitarios y activistas ambientales.



“He viajado por todo el mundo durante los últimos dos años. He visto ciudades como Beijing ahogarse por la contaminación industrial, antiguos bosques boreales en Canadá que han sido arrancados y selvas en Indonesia que han sido incineradas. En India conocí granjeros cuyas cosechas fueron literalmente lavadas y en este país (Estados Unidos) atestigüé el aumento del nivel del mar, inundando las calles de Miami. En Groenlandia y el Ártico quedé atónito al ver que antiguos glaciales desaparecen rápidamente, décadas antes de lo previsto por los científicos”, expresa DiCaprio casi al final del documental que se apoya con imágenes de su discurso de 2014 en la sede de Naciones Unidas, donde mostró su preocupación por el dióxido de carbono que es libero cada día, acelerando que las capas de hielo polar se derritan, patrones de climas peligrosos, inundaciones, sequías e incendios.

Más líderes a favor del planeta

Ahora, “llevar este documental a las universidades es un componente clave para envolver a los jóvenes votantes para elegir a nuestros líderes”, afirmó Leonardo DiCaprio, según publica en su versión digital el periódico eltiempo.com. “Necesitamos líderes, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, que crean en la ciencia del cambio climático y que tengan el coraje de tomar una posición por nuestro planeta”, agrega. El actor ha sido reconocido varias veces por su compromiso con la protección del medio ambiente, razón por la que fue nombrado en el 2014 como Mensajero de la Paz, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta manera, se unió a las demás figuras mundiales que se desempeñan como Mensajeros de la Paz, como Stevie Wonder, Michael Douglas, George Clooney, el escritor Paulo Coelho, la primatóloga Jane Goodall y el director de orquesta Daniel Barenboim.