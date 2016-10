Música e ingeniosos disfraces al estilo de House of Black

El teatro La Fiesta del Hotel Jaragua se convirtió el pasado fin de semana en la casa de los más ingeniosos personajes, donde superhéroes, brujas, calaveras y animales vivientes, entre otros, se movieron al ritmo de la música electrónica. Se trató de House of Black Costume Party, de Presidente Black, la fiesta de disfraces que reunió a dos estrellas del EDM (por sus siglas en inglés electronic dance music): Otto Knows y Oliver Heldens. Heldens tuvo a su cargo la apertura del bonche. El Dj y productor neerlandés compartió varios de sus más conocidos temas, desde su “Flamingo”, pasando por otros temas como “Stinger” y Triumph, hasta “The Right Song”. Oliver Heldens es uno de los nombres más recientes, pero de mayor repunte en la escena EDM.



Pasaban las tres de la mañana del sábado cuando Otto Knows tomó las riendas de la fiesta. El Dj y productor sueco de música house ha ganado notoriedad a nivel mundial y es uno de los más consentidos por los dominicanos. Durante la plataforma House of Black de Presidente Black, el público pudo disfrutar de éxitos como “Lies”, “Parachite” y el más reciente hit “Back where I belong”, grabado junto a Avicii. El evento también contó con la actuación del Dj local Joseant Hidalgo.



House of Black se inspiró en una mística única de una noche interminable, en la que un hotel frente al Malecón estaba a la espera de sus inquilinos de gustos más extravagantes.



“Ahí, las noches no tenían fin. Pero llegó ese fin de semana de octubre, esas dos noches brillando tras disfraces, luces y música. La fiesta no quería terminar, el hotel no dejó salir a nadie. Ahora la fiesta se repite para nuevas vivencias. Ahora el hotel espera por ti”, reseña el concepto de la fiesta.



House of Black es el segundo evento oficial de la plataforma de espectáculos que presenta la marca Presidente Black.