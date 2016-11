El Nene La Amenazzy tiene un tema nuevo, “Vas a repetirlo”, pero no ha sido precisamente esto lo que ha dado de que hablar últimamente.

Ahora de gira por Europa, hasta diciembre, luego de agotar una agenda de más de 40 presentaciones en Estados Unidos de donde regresó con un asunto que, según dijo a elCaribe, ya estaba cansado de explicar.

“Es tan simple como que si yo hubiese tenido problemas con las autoridades de USA, no hubiese podido salir; tampoco me dejan entrar al país ni podría entrar a Europa”, dijo previo a marcharse de gira.

El cantante, que desde hace cinco meses forma parte del sello disquero Fancy Records, y a quien pocas veces se le ha visto concediendo entrevistas por lo que ha sido cuestionado en varias ocasiones, explicó que realmente es “un poco tímido” y que aún está en la etapa de asimilar todo lo que está pasando en su vida a raíz de su carrera artística.

“Soy un poco tímido… no me gusta estar hablando mucho; me siento un poco acorralado cuando me hacen muchas preguntas … después de “La Chanty” mi vida cambio totalmente; casi no duermo, veo a mi madre muy poco, ya no puedo andar como un loquito porque eso es noticia para el pueblo… pero han sido frutos buenos porque para yo estar por ahí atracando, como dicen, me mantengo con la mente ocupada en la música”, expresó José Daniel Betances Espinal, nombre de pila de la Amenazzy.

El exponente urbano de 21 años, oriundo de Santiago, aseguró que no se le ha subido la fama a la cabeza pero que trata de sobrellevar su nuevo estilo de vida aunque en ocasiones le resulta “un poquito difícil” ya que los comentarios, tanto positivos como negativos, pueden llegar a afectar de una u otra manera y hacer que una persona cambie. “Yo siento que estoy más estresado que otra cosa”, garantizó.

El intérprete de “Sin maquillaje” dijo que en su paso por la música urbana no ha visto unión en el género porque todavía “nos falta botar un poquito más de orgullo y hay muchos de ellos que estar por ahí… en su nube”, pero que a él, personalmente, le gustaría formar parte de algún núcleo que permita la unión entre los exponentes y está dispuesto a hacer “lo que sea para que se dé”.

Asimismo, manifestó que ha recibido apoyo y que tiene en agenda trabajar colaboraciones, ya habladas, con Mozart La Para, El Poeta Callejero, Black Point y otros que aún no quieren ser revelados.

Vida privada

“Tengo 21 años, soy un bebecito”, dijo entre risas con su habitual calmado y pausado tono de voz. Habiendo terminado el bachillerato y abandonado la carrera de Contabilidad luego del primer año, El Nene aseguró que se mantiene soñando como en el primer momento y eso lo mantiene persistente, por lo que esto se ha convertido en su fórmula para el éxito.

El intérprete de “Me hace falta”, explicó que prefiere mantener las puertas que dan paso a su vida privada cerradas y no causar controversias de ningún tipo ya que está enfocado en su intención de hacer música y llevarla a aguas extranjeras.