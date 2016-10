Reivindicación de Fortuna

Javier “El Abejón” Fortuna, ¿va camino a la reivindicación?.



La pregunta es de obligación formularla porque el joven púgil oriundo de a Romana, después de perder el cetro mundial ligero junior, parece que quiere regresar a la cima.



“El Abejón” no quiere recordar aquella fatídica noche del 24 de junio del presente año tras ser noqueado en el undécimo asalto por el estadounidense de pura sangres boricua Jean Sosa.



En la ocasión escribí: Otra amarga derrota para el boxeo profesional de República Dominicana se registró este viernes en China...esta vez le tocó el nuevo fracaso a Javier “Abejón” Fortuna, quien fue noqueado en el undécimo asalto por el estadounidense Jason Sosa.



Muchos, incluidos expertos y el promotor César Mercedes (apoderado del destronado monarca mundial), quedaron sorprendidos con la derrota.



El Abejón Fortuna, quien presenta expediente profesional de 30-1-1 y 22 victorias por nocaut, estaba ganando su combate ante Sosa.



Sin embargo, en el primer minuto del 11avo round, se dice que “por un descuido”, fue tocado por un potente gancho de izquierda que impacto en su mandíbula.



Fue al piso y el árbitro comenzó con conteo de protección de ocho segundos, pero no respondió al llamado del árbitro para continuar en el cruce de guantes. ¡Fue declarado perder por nocaut técnico!



Lo que puede venir



¿Qué viene en el futuro inmediato para El Abejón Fortuna? Creo que volverá por su fuero. Es decir, no deben pasar cinco o a lo máximo seis meses para que logre de nuevo ser campeón del mundo.



El septiembre pasado, en una pelea de “fogueo”, El Abejón Fortuna no tuvo ningún problema para despachar por nocaut a su paisano Marvin Cabrera.



Esa victoria le devolvió la confianza al peleador romanense de guardia zurda. Ya él sabe lo que es perder y “subestimar” al contrario.



A finales de noviembre Fortuna, en Estados Unidos, tendrá otro combate que podría ser la antesala de una otra oportunidad de ser otra vez campeón del mundo.

¡Veremos!