Se retrasa el diálogo entre gobierno colombiano y el ELN

BOGOTA, Colombia (AP) — Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tendrán que esperar.

El proceso debía iniciar este jueves en Ecuador, pero una fuente cercana al equipo negociador del gobierno —que pidió reserva de su nombre por no estar autorizada a hablar públicamente del asunto— dijo a The Associated Press que la decisión se tomó tras no llegar a un acuerdo para que el ELN libere al excongresista Odín Sánchez.

Esta es la segunda vez que el inicio del diálogo se retrasa. Se tenía previsto iniciar un primer acercamiento el 27 de octubre, pero el presidente Juan Manuel Santos lo suspendió tras señalar que los rebeldes no cumplieron con la condición que dio el gobierno de liberar a Sánchez, figura clave para despejar el camino a una mesa de diálogo empantanada por el tema de secuestros.

El ELN rechazó en un comunicado reciente que la liberación de Sánchez fuera una condición para instalar la mesa de negociaciones, pero aseguró que en los puntos acordados cuando se lanzó el diálogo con el gobierno en Caracas el 11 de octubre sí se contempló la liberación de dos secuestrados antes de arrancar las conversaciones y de un tercer plagiado en el transcurso de la primera ronda.

En ese documento, el ELN aludía a la liberación del exalcalde Fabio Léon Ardilla y a un arrocero del norteño departamento petrolero de Arauca, bastión del ELN, llevadas a cabo antes del anuncio del diálogo en Caracas.

El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", afirmó el martes en una entrevista con la radio colombiana RCN que los países garantes —Brasil, Chile, Cuba, Ecuador y Venezuela — buscaban una fórmula para destrabar el empantanamiento respecto al tema del Sánchez, aunque no entró en detalles. Los negociadores de la guerrilla siguen en Quito.

Por su parte, la fuente del gobierno dijo que independientemente de lo que ocurra en las próximas horas es muy anticipado celebrar la instalación de la mesa el jueves, y que eso se lo hará saber por teléfono la canciller colombiana María Ángela Holguín a su colega ecuatoriano Guillaume Long. No mencionó posibles fechas para la esperada instalación.

Esta dificultad, que parece más un tema de logística, tiene lugar en momentos en que el gobierno colombiano trata de rescatar el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la primera guerrilla del país, luego de que fue rechazado en un plebiscito.

Sánchez está cautivo desde abril al aceptar un canje mediante el cual el ELN liberó a su hermano enfermo, Patrocinio, menor que él y exgobernador del Chocó, plagiado en agosto de 2013.