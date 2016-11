Anthony Ríos revela gastó una fortuna en problemas de salud

Anthony Ríos está más animado que nunca. Luego de verse obligado a suspender su gira por Europa a finales del pasado mayo, el cantautor reveló que ha rebajado más de cien libras, cosa que nunca imaginó. Esto se debe a que el intérprete de “Fatalidad” no tiene intención alguna de abandonar el escenario, sino de morir en él. “A mí me retira la vida o la muerte. Ojalá que me saquen diciendo: -Se puso malo el loco, llévenselo-, y no volver a despertar. Ojalá el escenario sea una plataforma que me lance hacia la muerte”, dijo a elCaribe el cantante de 66 años.



El cantante, operado del corazón a finales del 2015, explicó que nunca ha sentido miedo ante la muerte, ni siquiera en las dos ocasiones que estuvo a punto de caerse un avión que el mismo pilotaba. Pero su vida ha cambiado, y la fuerza, energía y vigor que tenía antes ya no son igual. “Cuando tú estás joven, vas cargando la vida, pero cuando llegas al extremo que yo llegué, la vida me llevaba a mí porque ya me pesaba… era mucho tiempo acostado, el corazón más grande, hubo que cortarme la base de las carótidas; pero nunca, en ningún momento sentí que me iba a morir de eso”, dijo el artista, quien no quiere que se hagan homenajes en su nombre cuando muera, sino ahora en vida.



Como parte de su nueva rutina, además de caminar para ejercitarse, numerosas inyecciones y ocho moléculas distintas todos los días forman parte del tratamiento al que ahora responde. Sin embargo, lo que no cambia es su entusiasmo y su humor, lo que puso en práctica para asegurar que sus 66 años han sido “los más bien vividos del mundo” y que no le falta compañía. “Tengo la piel dulce de 30 que me abraza”, dijo en referencia a su actual pareja, Ana Julia, “Físicamente me falta un poco de fuerza y vigor en algunas cosas que quisiera hacer, pero eso, y que ciertas cosas no trabajen como trabajaban, me hace ser inventivo”, manifestó entre risas.



Luego de que decidiera suspender la gira por Europa, el también humorista ha tenido tiempo para reflexionar, por lo que está seguro que al momento de su partida quiere ser recordado tal cual es, “con una especie de locura constructiva” y como una persona organizada hasta de sus afectos. El artista consideró que lo que mejor ha administrado en toda su vida es el respeto entre sus 23 hijos, al prójimo y a la patria. Además de sus hábitos alimenticios, dijo que en el tiempo que lleva fuera de los escenarios corrigió algunos vicios que tenía en su forma de cantar, y considera que ahora lo hace mejor que antes.



Herencia

Con una carrera que inició en 1970, Anthony Ríos tiene un patrimonio que incluye propiedades, y una serie de cosas que “le dan para vivir”, entre ellas dos serpientes, pero monetariamente tiene dinero para vivir y espera que sus hijos sean lo suficientemente unidos, porque “si dividen el dinero se los llevó quien los trajo”. “Yo nunca he tenido dinero a montones. Dinero pa’ vivir decentemente, darme ciertos caprichos e irme pa’ donde quiera cuando quiera sí, pero tener dinero acumulado no es ser rico… yo quizás no tengo un chele, pero vas a ver muy poca gente tan rico como yo”, sostuvo. Explicó que ha gastado bastante de lo que tenía en sus problemas de salud, y aunque lleva un año y medio enfrentando sus padecimientos su nivel de vida no ha bajado.



No cree en Dios

El intérprete de “Señora tristeza” dijo a elCaribe que no cree en Dios, porque a su entender sería limitarse, pero que sabe, y ha sentido, que hay un poder superior y divino por encima del entendimiento, algo mayor que no puede tener nombre o ser femenino o masculino.



Un tema para reinventarse

Durante un encuentro con la prensa para hablar del show “Locos y sueltos” con Sergio Vargas, Anthony Ríos presentó el sencillo “Vuelo 103”, una bachata de Charlie Mosquea que terminó recientemente. “Grabé esta nueva canción porque entiendo que debo reinventarme, seguir siendo ‘Anthony Ríos’ pero adecuándome a los nuevos tiempos”, explicó el cantautor dominicano.

Hará cuatro shows con Yolandita Monge

Anthony Ríos ya está listo para retomar los escenarios. El primero de los shows será este cuatro de noviembre en el salón Las Américas del hotel Crowne Plaza, donde presentará “Locos y sueltos, con Sergio Vargas. A este le siguen “A cantazos y cuentazos”, donde actuará Miguel Céspedes y Raymond Pozo; “Rosario que emocionan Ríos”, junto a los Hermanos Rosario; “Anthony feliz en una Peña”, con el cantautor José Peña Suazo; “Reyna y Señora”, con Wason Brazobán;” La villa de los Ríos”, con Fernando Villalona; “Vivencias del combo”, con Johnny Ventura, y cuatro conciertos “Unidos por amor”, con Yolandita Monge, en Estados Unidos.