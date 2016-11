CND da un valioso respaldo al cine

02/11/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

La Cervecería Nacional Dominicana anunció el respaldo con 300 millones de pesos a producciones cinematográficas en el 2017, entre las que ya han sido aprobadas los filmes biográficos de dos personajes que forman parte de la cultura dominicana: Jack Veneno y Fernando Villalona, este último marca el debut como director de René Brea.



El productor dominicano René Brea reveló a elCaribe que este filme representa un nuevo reto en su carrera, en una dimensión diferente, no solo por tratarse de un artista marca-país como lo es el intérprete de “Déjate querer”, sino porque cuando se planteaba hacer cine entendía que sería para narrar la vida del hijo de Loma de Cabrera.



“Cuando me hablaban de cine, le decía a mi esposa: el día que entre a la industria debe ser para contar la vida de Fernando, sino no entro”, indicó. “Creo que todos hemos querido saber la verdad de todo lo que ha acontecido en la vida de él. Siempre nos hemos enterado por terceros, pero nunca por el propio Mayimbe”, agregó.



Brea responsabilizó a la Cervecería de su crecimiento profesional, quienes apoyaron su proyecto de prueba en el séptimo arte local que llevará por nombre “Dominicano soy, La vida de Fernandito Villalona”.



“Son más de dos años de investigación y recopilación de información, a través de testimonios reales, contados por la gran mayoría de personas que han estado involucrados en la vida de Fernando, así como su propio testimonio, lleno de verdades, sin tapujos ni rodeos. Recoge la vida de un ídolo de la música dominicana, pasando por sus triunfos y fallos, caídas y controversias”, detalló René Brea.



Tres años apoyando el cine



Franklin León, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), explicó durante el anuncio que desde el 2013 hasta la fecha, y bajo el marco legal de establecer la Ley 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en el país, han apoyado la realización de nueve producciones, entre ellas “Lotoman 003” y las aun sin estrenar “Tubérculo Presidente” y “Plan perfecto”, con una inversión de 200 millones de pesos, y para el 2017, el presupuesto que han destinado a favor de la industria local representará el 25% de todo el aporte privado en producción cinematográfica proyectado para ese año.



“De la inversión que realizará la CND, su impacto en la economía encadenada que genera esa industria será superior a los 450 millones de pesos”, aseguró el empresario.



León dijo que luego de la implementación de la Ley de Cine, han aumentado la cantidad de producciones dominicanas permitiendo la proyección del país y generando hasta 4,000 empleo directos e indirectos en los diferentes sectores sociales.anas permitiendo la proyección del país y generando hasta 4,000 empleo directos e indirectos en los diferentes sectores sociales.