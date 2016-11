Cubs dan tres jonrones y fuerzan un séptimo juego

02/11/2016 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Addison Russell bateó doble y un jonrón con las bases llenas para remolcar seis de las nueve carreras de los Cachorros de Chicago, quienes forzaron a un séptimo partido en la Serie Mundial ante los Indios de Cleveland.

Los Cachorros ganaron este sexto encuentro con marcador 9-3 mientras esta noche se llevará a cabo el decisivo encuentro que habrá de terminar dos de las mayores sequías del béisbol de las Grandes Ligas. Chicago no se corona desde 1908 y Cleveland desde 1948.



Russell empalmó un pitcheo del abridor de Cleveland, Josh Timlin, en el tercer episodio con las almohadillas llenas para no solo convertirse en el primer torpedero de los Cachorros que pega un Grand Slam en una Serie Mundial, sino también el primer jugador de ese equipo que saca la bola del parque en un Clásico de Octubre.



Anoche Kris Bryant y Anthony Rizzo también despacharon cuadrangulares para los Cachorros, que contaron con una recia ofensiva de 13 imparables. El bambinazo de Rizzo, que bateó de 5-3, llegó en el noveno acto con un compañero en circulación sobre los envíos del derecho Mike Clevinger.



Le sirvió para empatar en cinco el récord de vuelacercas de esa franquicia en postemporada que hasta anoche conservaba Kyle Schwarber.



Bryant bateó uno solitario en el primer episodio frente a Tomlin, que en esa misma entrada toleró un doblete de dos anotaciones de Russell que puso el partido 3-0, una ventaja que se ampliaría más tarde con el Grand Slam del propio Russell en el tercer acto, pero frente al relevista Dan Otero. Bryant ligó cuatro imparables en cinco turnos.

Mientras eso sucedía el abridor de los Cachorros, Jake Arrieta, mantenía a raya a los Indios, que le hicieron una vuelta en el cuarto, con sencillo de Mike Napolis, y otra en el quinto cortesía de una jonrón de Jason Kipnis. Arrieta lanzó cinco entradas y un tercio de tres imparables, dos carreras y nueve ponches para obtener su segundo triunfo en esta serie.



Fue prácticamente todo el daño que toleró el pitcheo de Chicago, escuadra que acudió a un relevo tempranero (séptimo) de una entrada y un tercio de Aroldis Chapman.

Sorpresivamente Joe Maddon, el dirigente de la escuadra de Chicago, no salió con Chapman en la novena entrada y en cambio lo hizo con el dominicano Pedro Strop, quien le dejó luego un corredor a Travis Wood.