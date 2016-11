Evaluados a JCE podrían someter recurso en contra del proceso

Ante la posibilidad de que el pleno del Senado de la República decida optar por miembros y suplentes para la Junta Central Electoral (JCE) que no fueron inscritos, candidatos que participaron del proceso podrían someter un recurso de inconstitucionalidad, si se escogen personas que no fueron evaluadas.



Sin embargo, el presidente de la comisión evaluadora, Dionis Sánchez, dijo que en el contexto que él entiende que deben ser las cosas, el pleno tiene que escoger personas del listado de los 220 aspirantes.



Sánchez informó que la comisión se reunirá este miércoles, a las 10:00, donde va a trabajar con el tema del informe y las ternas. Explicó que dicho informe va a contener 15 personas, para que el pleno escoja cinco para los miembros titulares, igualmente otros 15, para que escoja cinco más para los suplentes.



“Ahora bien, esas 30 personas deben ser de las 220 que nosotros entrevistamos, con relación a lo demás hay dos tendencias a nivel de apreciación: unos que se inscriben en que los miembros de la Junta Central deben ser de los que se evaluaron, según el reglamento interno del Senado que dice que la comisión utilizará su propia metodología, en ese grupo me inscribo yo”, dijo.



Señaló que existen otros que dicen que el pleno es soberano y pueden escoger a cualquiera, aún no siendo evaluados.



“Lo demás son rumores, todo cuanto se ha dicho, y todo cuanto se ha hablado sobre el tema”, manifestó el senador por Pedernales.



Dijo que la comisión estableció que todo el que fuera postulado debía de evaluarse. Agregó que “por eso pasaron por ahí personas que han sido y son miembros del órgano electoral, personas que tienen una data de experiencia”.



Comunicó que esa misma metodología se utilizó en el 2006, y que inclusive también en el 2010, Roberto Rosario siendo titular de la Junta Central Electoral acudió a entrevistarse.



JCE debe salir de entrevistados



Trajano Vidal Potentini, uno de los entrevistados, manifestó que aunque el proceso de evaluación no tiene un carácter vinculante en términos constitucionales, no menos cierto es que el proceso está revestido de una legitimidad democrática, que es la que acordó por vía reglamentaria el Senado de la República.



“Sería de muy mal gusto, sería una especie de burla, que en aras de cualquier consenso, se relegue a un segundo plano, a las personas que se sometieron a este proceso”, expreso el jurista.



Trajano Vidal Potentini consideró que lo conveniente es que cualquier decisión gire en torno a los candidatos que fueron evaluados.