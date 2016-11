Fedombal promete acción ante los líos

La mayoría de los torneos de baloncesto del país se han visto afectados por peleas entre fanáticos que muchas veces incluyen a jugadores y ejecutivos. Este fenómeno parece salido de control y se esparce como pandemia alrededor de la geografía nacional sin perdonar si se trata de un evento nacional, provincial o barrial.



Una trifulca en la Arena del Cibao Oscar Gobaira deslució en julio pasado la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) entre Leones de Santo Domingo y Metros de Santiago. Unos tres días atrás hubo un gran pleito en el torneo de La Vega, y el más reciente ocurrió en el club Mauricio Báez después de un partido entre los dueños de casa y los Viajeros de La Fe correspondiente a la Copa Boyón Domínguez (U-25).



La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) no se quedará con los brazos cruzados viendo lo que pasa, de acuerdo con la opinión de Rafael Uribe, presidente de ese organismo. “Todo eso se va a resolver cuando empecemos a regirnos bajo las nuevas gobernanzas de la Federación Internacional de Baloncesto a partir de 2017”, apuntó Uribe. “En las nuevas gobernanzas de la FIBA hay un nuevo código disciplinario en el que van a entrar los jugadores, los gerentes, los presidentes de clubes y hasta los fanáticos”, sostuvo. “La parte que va a resolver todo esto es la rectoría, que es la supervisión permanente de todos los torneos”.



Hoy, el comité Ejecutivo de Fedombal se reúne y uno de los temas a tratar es precisamente este. Todo quedará sancionado cuando se lleve a cabo el congreso nacional, un cónclave que junta a todas las asociaciones del país. Uribe espera que todas las asociaciones provinciales acaten los nuevos lineamientos de la FIBA, entidad que igual atravesará por el mismo proceso de reorganización.



El dirigente federado reveló que además de ese código disciplinario la Fedombal trabaja en la creación de un solo reglamento nacional de competencia, en el entendido de que en estos momentos existen al menos cuarenta versiones que son obsoletas.



A partir de 2017, según dijo, será la Fedombal, y no los torneos, la encargada de formar las comisiones disciplinarias que intervendrá en cada evento. “Habrá sanciones drásticas en el marco deportivo y en el marco económico”, expresó. “Y como federación no vamos a permitir que cualquier desaprensivo quiera dañar este patrimonio por el solo hecho de hacer un pleito”. Uribe advirtió que la mayoría de los casos se han originado cuando se sobrepueblan las canchas, algo que a su juicio no deberá suceder. Apuntó que en todos los torneos el agua, gaseosas y cervezas deberán ser vendidas en vasos.