George P. Bush dice que su familia republicana podría votar por Hillary

WASHINGTON (AP) —George P. Bush dijo que es el único miembro de su poderosa familia política que tiene la certeza de llenar su boleta con votos republicanos, y afirmó que su abuelo y su tío, ambos ex presidentes, "potencialmente" podrían votar por Hillary Clinton.

Bush habló en un pequeño acto político realizado el martes en San Marcos, Texas.

Posteriormente fue presionado por The Associated Press para abundar en sus declaraciones. Entonces dijo sobre George H.W. Bush y George W. Bush: "No sé cómo habrán votado. Para ser sinceros, estoy especulando".

Cuando se le preguntó si alguno de ellos pudo haber votado por Clinton, Bush respondió: "Potencialmente. Pero es difícil de especular".

Bush es el comisionado de tierras en Texas. Su padre, Jeb, es el ex gobernador de Florida al que Donald Trump venció durante las primarias republicanas.