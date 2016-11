Ministros presentan leves diferencias sobre formación JCE

Dos importantes ministros del entorno del presidente Danilo Medina dejaron entrever una sutil diferencia en sus posiciones sobre la conformación de la nueva Junta Central Electoral (JCE). Mientras el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo considera que la JCE debería estar integrada por nuevas personas, que tengan la suficiente credibilidad y el suficiente peso ante la sociedad; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, considera que el criterio para la selección de los miembros de ese organismo está en manos del Senado de la República como establece la ley.



Al referirse a las declaraciones del ministro de la Presidencia, publicadas por el periódico Hoy, Peralta expresó que el Senado deberá basar la escogencia de los nuevos miembros de conformidad con los criterios de independencia y de equilibrio que las leyes ponen a su disposición.



“El ministro Montalvo decía que deben ser personas sin ataduras políticas y precisamente, eso es lo que dice la ley” refirió Peralta.



No intervención



Sin embargo, en declaraciones ofrecidas en el pasado mes de septiembre, el ministro Administrativo no descarta la posibilidad de que se elijan personas con vínculos partidarios.



“La ley dice que lo preferible es que sean jueces que no tengan vinculación política, independientes y que si no hubiesen independientes, que fueran jueces equilibrados, una junta que sea equilibrada. Y yo pienso que eso está en manos del Senado de la República y el Senado partirá de ese concepto” señaló.



En esa ocasión, el funcionario llamó a la oposición y al empresariado a ser más coherentes a la hora de exigir que el presidente Danilo Medina se involucre en asuntos que entiende no son de su competencia.



“Están pidiendo que el presidente violente la Constitución de la República, que un poder del Estado que es el Ejecutivo se involucre en otro, que es el Legislativo y, sobre todo, cuando hay sectores de la sociedad civil y del empresariado, como el Conep, llamando a la institucionalidad del país” enfatizó, José Ramón Peralta.



Algunos sectores asumieron, en ese entonces, que esa era la posición del presidente Medina sobre el tema, pero un mes después, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, dijo confiar que la nueva Junta Central Electoral se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado.

Vocero del PLD dice es Senado quien elegirá

El vocero del Bloque de Senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Darío Cruz, dijo que respeta las declaraciones de Gustavo Montalvo sobre la conformación de la JCE, pero advirtió que los legisladores elegirán la Junta Central Electoral sin ninguna imposición. Dijo que hoy la comisión evaluadora presentará al pleno senatorial las ternas para la escogencia de los miembros de la JCE y garantizó que se elegirá un órgano digno.