Steffany Constanza con un “calentón” para la Navidad

02/11/2016 - El Caribe

La novel intérprete del ritmo de la güira y la tambora, Steffany Constanza, lanzó su nuevo tema, “El calentón navideño”, con colores festivos para celebrar dicha época. El sencillo “El calentón navideño” es de la autoría de la merenguera junto a Ramón Orlando Valoy y Luis Medrano, un merengue moderno, cargado de energía y alegría, un derroche de letras fiesteras alusivas a la temporada que une en recuerdos, tradición y sentimiento a las familias.



La cantante, oriunda de Constanza, se encuentra terminando la que será su primera producción musical, que llevará por nombre “Misión imposible”, de la mano de Ramón Orlando, Henry Jiménez, Rey Sánchez, Nico Clínico, José Antonio Hernández y Bonny Cepeda, en la que busca plasmar matices y diversidad de ritmos y fusiones. Además, se prepara para realizar la promoción del mismo a nivel internacional y en Europa, Centro y Sur América, según explica un comunicado emitido a la prensa.



Steffany Constanza se ha dado a conocer con temas como “Cría Cuervos”, “Como una Loba”, “Que me des tu cariño”, “Mi macho” (Envidiosa), con el cual debutó en la salsa, y recientemente con una versión en merengue de una canción del desaparecido grupo Menudo de Puerto Rico, “Fuego Fuego”. Este sencillo se ha mantenido entre las cinco más tocadas según el monitor local Chequeador.com.



Durante el 2016, la joven promesa del merengue dominicano ha realizado más de 180 presentaciones y recibido el apoyo de artistas como Juan Luis Guerra, quien se lo manifestó cediendo su tema “Que me des tu cariño”, el cual es el primer tema del disco “Misión imposible” de Constanza, y que incluirá, además de merengue, salsa, bachata y fusiones urbanas.



La cantante de 18 años ha compartido escenarios con Sergio Vargas, Chiquito Team Band, Rubby Pérez y Mark B.