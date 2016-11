Bevione: “Debemos aprender a conocernos para valorarnos”

El periodista y coach Julio Bevione presentará en Santiago la conferencia “Relaciones que funcionan”. El mayor halago y uno de los objetivos que siempre persigue el periodista, coach espiritual y escritor, Julio Bevione, en cada conferencia, es que la gente entienda de lo que se le está hablando.



El escritor de libros como “Vivir en la Zona”, “Respira... y Sal de la Crisis” y “Espiritualidad para una Vida más Fácil, Simple y Abundante”, expresó que “siempre se habla de que hay que valorarse, pero primero hay que conocerse a sí mismo”.



Para lograrlo, Bevione recomendó que es esencial el autoconocimiento, mirarse, conocerse, escucharse y dedicarse tiempo. Algo que para el conferencista no es desconocido, pero que con frecuencia se aplica con quienes nos rodean.“Siempre los consejos que vas a escuchar de mí es que vuelvas a mirarte, porque el primer error que cometemos es tratar de buscar la solución afuera, o sea en otra persona o en otro lugar. Por eso, es que siempre digo que este es un camino de autoconocimiento”, comentó.



Con relación a la charla “Relaciones que funcionan”, a tratarse hoy en el Centro León en Santiago, destacó que uno de los problemas que hay en las relaciones son los conflictos.



“Curiosamente, parece un tema que aún no lo hemos entendido. La gente aun cuando tiene el deseo de amar a alguien no lo alcanza. Incluso, esto no solo pasa en las relaciones de pareja, también es una dificultad entre los padres y los hijos”, explicó.



El conferencista indicó que en los últimos años este ha sido uno de los asuntos más importantes que ha tocado, porque lo que se está buscando es relaciones ideales, y lo que hay que hacer es buscar que funcionen para vivir en paz.



Dice que muchas veces estudiamos lo que más nos conviene, y no lo que queremos, y elegimos gente a nuestro alrededor en base a cómo puedan beneficiarnos, es decir, especulamos más de lo que sentimos, señala Bevione.



Otro de los temas que ha comunicado en charlas anteriores es sobre la prosperidad y la capacidad que tiene cada persona para darse cuenta de quién es, y de ahí lograr sentirse valioso, una de las claves para alcanzar un bienestar fuera de preocupaciones. Para el conferencista, si todos pudieran hacer ese ajuste interno, la vida sería diferente para ellos.



No obstante, dice que en ocasiones hay personas que prefieren disfrazarse de otra personalidad, ajustada a lo que más les conviene y después en un futuro vienen las quejas porque no les va bien.



Dentro de los países que ha visitado Bevione para impartir sus conferencias, se encuentran: Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica Guatemala, Puerto Rico, México, Estados Unidos, Canadá y España.