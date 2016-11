Brewster no opina sobre llamado a voto

03/11/2016 12:00 AM - Suedi León

El embajador de los Estados Unidos dijo que el llamado que hicieran políticos dominicanos a que voten por la candidata demócrata a la presidencia de ese país, Hillary Clinton, no le merece ninguna opinión y que se trata de una decisión del votante. “En realidad es algo que le pertenece a cada persona que quiere ejercer su voto. No tengo ninguna opinión sobre eso”, dijo James W. Brewster.



El diplomático señaló que en el sistema democrático que rige los Estados Unidos es un derecho individual elegir por quién votarán los ciudadanos.



“Nosotros tenemos un sistema donde el que pueda ejercer su voto lo haga y no decimos nada de la decisión que hagan, ese es su derecho”, apuntó.



La vicepresidenta de la República Margarita Cedeño, así como el expresidente Hipólito Mejía, colgaron videos en las redes sociales donde muestran su apoyo público por la candidata demócrata y llaman a votar contra el candidato republicano Donald Trump.