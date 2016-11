Camposantos limpios en Día de los Fieles Difuntos

Las acciones realizadas por las alcaldías del Distrito Nacional y de Santo Domingo Este para limpiar los cementerios por el Día de los Santos Difuntos se concentraron en las partes céntricas de los camposantos. Así lo consideraron algunas personas que acudieron ayer a visitar las tumbas de sus seres queridos en el cementerio Cristo Redentor, del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, y otros que visitaron el cementerio Cristo Salvador en el municipio de Santo Domingo Este.



A simple vista el cementerio Cristo Redentor lucía limpio. La mayor parte de las principales vías dentro del cementerio estaban asfaltadas y no se veía basura ni maleza, diferente a lo que había en las áreas retiradas de las vías céntricas, donde decenas de personas cortaban los arbustos y la maleza que cubría las tumbas donde están sepultados sus seres queridos.



Estos expresaron descontento por el hecho de que las autoridades solo hacen “un aguaje” cuando se acerca el “día de los muertos” y una vez pasada la fecha, los camposantos “vuelven a quedar en el olvido”.



Por ejemplo, la mañana de ayer, mientras varias brigadas del ayuntamiento trabajaban en las calles principales dentro del cementerio de Los Girasoles, donde están los vistosos mausoleos de figuras como la de José Francisco Peña Gómez, en otra zona del cementerio, Bernarda Díaz, una señora de 50 años, cortaba con un machete la hierba que cubría la tumba de su hija.



“Vengo a limpiar, porque no tengo para pagarle a alguien más y el ayuntamiento solo limpia la parte de la gente que tiene dinero. Quisiera venir aquí más a menudo, pero una tiene miedo porque hay mucha inseguridad en este cementerio”, refirió Bernarda, mientras limpiaba la tumba de una hija suya que murió electrocutada cuando tenía 16 años de edad.



Y es que en ese cementerio, parte de la verja perimetral está destruida, situación que es aprovechada por delincuentes para entrar a cometer fechorías.



Precisamente, durante un recorrido de elCaribe por ese camposanto, una patrulla de la Policía Nacional detuvo a un supuesto ratero, al que sorprendió robando velones y flores de las tumbas.



En el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este, la situación no era muy diferente a la que se presentaba en el cementerio de Los Girasoles. En el Cristo Salvador las vías principales dentro del cementerio estaban limpias y la capilla fue pintada y limpiada por el ayuntamiento, mientras que en la mayor parte del camposanto las calles estaban sin asfaltar y la maleza era retirada de los alrededores de las tumbas por sus respectivos familiares o por hombres pagados.



Cementerios limpios



Sin embargo, quienes visitaron el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez y el cementerio de Cristo Rey percibieron una limpieza no acostumbrada.



Y es que la Alcaldía del Distrito Nacional invirtió cerca de dos millones de pesos en la recuperación del Cementerio Nacional, el cual ayer presentaba una mejor fachada, calles iluminadas y una capilla restaurada. Aunque todavía hay áreas, que no son visibles desde las calles principales del camposanto, donde la maleza ha ganado terreno.



En general, los principales cementerios del Gran Santo Domingo recibieron un gran flujo de personas. Las que no tuvieron que ir a limpiar, se les veía orando, rezando o hasta llorando la ausencia de algún ser amado.

Muchos niños y niñas trabajando por dinero

Durante el Día de los Fieles Difuntos, muchos niños y niñas fueron vistos ofreciendo servicios en las entradas de los cementerios a personas desconocidas por ellos. Algunos ofrecían ayudar “por cualquier cantidad de dinero que le den”, otros cobraban entre RD$30 y RD$50 para ayudar a las personas a cargar agua. Otros pedían RD$100 para a cortar y recoger la maleza. Esto ocurría a pesar de que en muchos de los cementerios habían tumbas hundidas que representaba un peligro físico para los menores.