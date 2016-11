Cassá: los jóvenes son presas de males sociales

El historiador Roberto Cassá enjuició la situación actual del país y dijo que en la sociedad se reproducen males tradicionales como la pobreza, a la vez que se les suman otros, como el hedonismo, la corrupción y la indiferencia. Cassá reflexionó sobre el momento actual del país al responder preguntas de Osvaldo Santana, director de este diario, y de Sandra Guzmán, directora del Caribe Digital, al asistir como invitado al Almuerzo Semanal de elCaribe en su condición de director del Archivo General de la Nación.



Sin embargo, al responder las preguntas dejó claro que hablaba en condición de simple ciudadano. A continuación transcribimos sus declaraciones:



“El país está en una situación especial, digna de reflexión, en un proceso acelerado de modernización económica, una modernización que también debe ser objeto de atención crítica puesto que no está yendo a los cimientos de un desarrollo sostenido, pero que es paralela a la reproducción de males seculares de la sociedad.



Es decir, no estamos, como sociedad, atendiendo a problemas fundamentales que hay que dar respuesta, entonces hay déficit en materia de construcción de un futuro loable, un futuro auspicioso.



Y no solamente es que muchos problemas seculares se mantienen... la pobreza en primer lugar: seguimos siendo una sociedad de mayoría pobre, a pesar de lo que digan todas las estadísticas, sino problemas nuevos: el hedonismo, la corrupción, la indiferencia, es decir, se agregan nuevos problemas en la sociedad que deben ser objeto de reflexión, de tratamiento sistemático, y que revisten mayor intensidad entre los jóvenes, por desgracia.



Los que deberían ser los portadores de un futuro están atrapados en grandes problemas, falta de motivación, falta de disposición laboral, falta de disposición de conocimiento, al estudio, al conocimiento… es decir, somos una sociedad en un momento difícil, contradictorio, especial y pienso que como sociedad tenemos el reto de enfrentar estas situaciones para la búsqueda de soluciones”.



Intervenciones militares



“Yo pienso que es fundamental (la influencia de Estados Unidos), desde antes de la ocupación militar. Estados Unidos ha incidido en la evolución de nuestro país desde finales del siglo XIX, sobre todo desde el establecimiento en Santo Domingo Improvement, que fue la segunda forma de la administración aduanera extranjera; ya era una injerencia muy fuerte.



Quiero significar lo que significó desde el punto de vista histórico la ocupación militar. Ahora con los 100 años van a salir diversos materiales a propósito de la Tercera Feria del Libro. Ya se produjo un documental y se están produciendo otros materiales.



La ocupación militar dejó un legado ominoso, porque implicó la subordinación del pueblo a un estado autoritario, por definición, una dictadura militar extranjera, que deja un legado de un pueblo inerme que es víctima del asalto de Trujillo al poder. Es decir, Trujillo es el producto de esta ocupación militar, que fue un proyecto de máxima institucionalización nacional, un proyecto de organización del Estado, de capital nacional, pero todo vinculado a un legado que no propende a la democracia ni a la realización del pueblo.



La ocupación del 16 fue para crear un Estado moderno, centralizado y autoritario, y la intervención del 65 fue para defenderlo y recomponerlo, hasta la fecha, es decir, sobre todo en el período de Balaguer, que implicó una continuidad de las políticas provenientes de Trujillo, por supuesto con sus grande peculiaridades y cambios; fue definido, fue con formado de acuerdo con los lineamientos trazados a raíz de la segunda intervención militar del 65, que fue para impedir una revolución democrática en el país”.