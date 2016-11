Enrique Iglesias y Gente de Zona juntos en Altos de Chavón

La Romana.- Casa de Campo Resort anunció que recibirá al astro pop Enrique Iglesias y a uno de los dúos más pegados en la actualidad, los cubanos Gente de Zona, para celebrar el fin de un ciclo y el inicio del 2017.

Informó la realización de este y otro concierto, uno la noche del 30 de diciembre, víspera de fin de año.

Este evento viene luego de que en el transcurso de es estos meses se viera desfilar por el majestuoso escenario escenario de piedras de Altos de Chavón a artistas como Marc Anthony, Carlos Vives, J Balvin, Ricky Martín y Zion y Lennox, todos llenando por completo el lugar.

Enrique Iglesias

De la carrera de Enrique Iglesias se conocen entre las más reciente “Duele el Corazón” ft Wisin y “Bailando” otros temas como “El Perdón” con Nicky Jam, “Loco”, junto a Romeo, "No me digas que no", “Escape”, “Dímelo”, "Cuando me enamoró", en la que colabora el ídolo dominicano Juan Luis Guerra, entre otras. Iglesias es considerado el Rey del Pop Latino.

El también compositor y productor musical recibió este año dos certificados de Guinness World Records en México, uno por ser el artista con más canciones número uno (27 en total) y otro por las 41 semanas que ha estado el tema 'Bailando' en la primera posición.

Asimismo, la agrupación cubana integrada por Alexander Delgado y Randy Malcom Martínez pisará por primera vez Altos de Chavón trayendo consigo un grandioso espectáculo que incluyen los temas que le han dado apertura y reconocimiento en la industria artística en diferentes partes del mundo. Los cubanos tuvieron su gran despunte gracias al éxito que grabaron junto a Enrique Iglesias al que le siguieron dos colaboraciones con Marc Anthony (“La gozadera” y “Traidora”), las cuales gozaron de popularidad.

A principio de año, lanzaron su tercer álbum titulado “Visualízate”, el cual los hizo merecedores del galardón al Mejor Disco Tropical del Año en los Latin American Music Awards.

Enrique Iglesias y Gente de Zona se unieron el pasado año para grabar “Bailando’, cuyo vídeo fue rodado en el país, la cual duro 41 semana como número categoría uno en el listado de “Hot Latin Songs” de Billboard, catalogada como una de las canciones que más tiempo ha durado encabezando dicha, y recientemente, repitieron la fórmula para el remix de “Duele el corazón”, tema que interpreta Iglesias en colaboración con el boricua Wisin.

Las boletas a la venta próximamente a través de UEPA Tickets, CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo, primer nivel de Blue Mall y Casa de Campo.

Para obtener más información sobre estadías, precios y boletas, llame al teléfono: 1-809-523-8454, visite el portal:www.casadecampo.com.do o siga las redes sociales en Facebook.com/casadecamporesort o en Twitter @CasadeCampo.