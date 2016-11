Gira y nuevo disco marcan el regreso de Aljadaqui

Muchos han pensado que Aljadaqui, agrupación dominicana de pop-rock que inspiraba y basaba sus canciones en letras románticas y temas sociales, había desaparecido; pero poco hay de cierto en esto. El líder y miembro fundador del grupo que surgió en los años 90, Mariano Lantigua, explicó que no ha desaparecido, sino que la agrupación está fuera de los medios de comunicación por la falsedad que envuelven y la exigencia de poses que, entiende, demandan.



“Nos retiramos de los medios porque la mitad de las cosas que se hacen son pura falsedad, parafernalia de publicidad y esa no es nuestra meta, nosotros solo queremos darles música”, explicó el artista.



Pero, para Lantigua salir de la palestra pública le ha dado la tranquilidad que quiere y le ha permitido crecer en el proceso creativo, ser el mismo y hacer las cosas a su manera. “Pensé en retirarme del todo, pero es que un 80% de mi vida tiene que ver con esto. Yo estaba cantando, pero me estaba sintiendo mal por muchas cosas del medio, entonces decidí evitar procesos, y ha sido como quitarme un peso de encima porque no tengo que andar como con un disfraz, yo no soy de poses”, aseguró.



En los últimos tres años, Mariano aseguró a elCaribe que ha estado más concentrado tanto en el próximo disco de Aljadaqui como en componer para otros artistas, así como en la celebración de los 20 años de la agrupación. Para mantener el contacto con sus seguidores, ha hecho uso de las plataformas digitales y redes sociales y habilitó un canal en YouTube donde comparte las vivencias de Aljadaqui.



Mariano recordó los inicios de la banda, en el 1996, cuando él, su hermano Roberto y unos amigos compusieron y grabaron tres temas: “Medio lao”, “Mentirosa” y “No queda más”, y, aún sin podérselo explicar, se pegaron.



“Fue algo informal, ni siquiera teníamos para hacer un CD. Nos pegamos y tocábamos conciertos, pero no teníamos nada, los instrumentos los pedíamos prestados, y ahora, 20 años después, aunque solo quedamos mi hermano y yo, saber que ‘Aljadaqui’ es un concepto que se mantiene nos llena de orgullo”, narró.



La celebración de sus dos décadas la realizarán con un reencuentro, con cuyo repertorio recorrerán toda su historia en Hard Rock Live, el próximo sábado, luego de más de dos años sin presentarse en Santo Domingo. Después, emprenderán una gira por Estados Unidos, donde agotarán una agenda de 22 conciertos en Perú, Ecuador y Puerto Rico, con invitados nacionales e internacionales, Toque Profundo y Vakeró, entre ellos.

No se limitarán a los temas sociales

Al finalizar la gira “Aljadaqui 20 años”, regresarán al país a lanzar su nueva producción discográfica, de la que se desprende “Nadie como tú”, con Ilegales. En esta retomarán algunas canciones e incluirán otras colaboraciones y temas movidos, baladas, fusiones y mezclas electrónicas, así como urbanas. Mariano Lantigua aclaró que no es cierto que para este disco se hayan volcado únicamente a los temas sociales, sino que buscan ir con los tiempos sin cambiar su línea.