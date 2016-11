Michele Jiménez se despide de los escenarios en la Gala de Estrellas

Después de 33 años bailando, Michele Jiménez cuelga sus zapatillas. La bailarina decidió empezar su ruta de presentaciones de despedida en su natal República Dominicana, teniendo como escenario la décima Gala de Estrellas de la Danza Mundial. Michele empezó a bailar cuando tenía cuatro años, y hoy, ya no es una niña con sueños y aspiraciones, sino una mujer realizada y con dos hijos de 4 y 2 años.



“Este es el principio de mi adiós. Necesito decir adiós, como lo debe hacer todo artista y he tenido la oportunidad de hacerlo a mi manera, en mi país, mi teatro, mi casa, con mi familia, amigos, colegas, con el Ballet Nacional, mi profesor, Armando González, que fue quien básicamente me preparó para ser quien soy hoy”, dijo la bailarina.



A sus 37 años, entiende que este es el momento idóneo para dejar de presentarse en escenarios y enfocarse en otros aspectos como enseñar a la nueva generación de la danza lo que ha aprendido en su trayectoria y crear un equilibrio entre su vida profesional y su rol de madre y esposa, lo cual no puede hacer por las exigencias que implica el ballet.



Por el momento, Michele contempla diferentes proyectos en búsqueda de presentaciones que le permitan cerrar el ciclo y decir adiós a los escenarios por los que ha pasado, aclarando que se retira de éstos, no de la danza, puesto que actualmente se desempeña como coach, maestra, ensayista y monta piezas en una compañía de danza en Washington.



Este año, la décima Gala de Estrellas de la Danza Mundial, a realizarse este cuatro de noviembre, contará con la participación de España, Brasil, Argentina, París, Monterrey, San Francisco, además de la República Dominicana representada por Michele como invitada especial, quien bailará junto a Marcin Krajewski.



En la gala, a presentarse a beneficio de la fundación Nido para Ángeles, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, actuarán los primeros bailarines Katia Carranza, Eduardo Pi, Claudia Mota, Moacir Emanuel, Mathilde Froustey, Tiit Helimets, Laila Salvador, Joerlina Guzzi y Cristian Miño.

Entregarán premio a la Danza Quisqueyana

Como parte de las novedades para celebrar la primera década de la Gala de Estrellas, Mónika Despradel, su creadora, anunció la entrega del “Gran premio de la Danza Quisqueyana”, el cual reconocerá al talento profesional, bailarines y coreógrafos. La premiación ofrece clases magistrales, charlas y muestras de los participantes. La entrega se llevará a cabo el domingo seis de noviembre en el Teatro Nacional.