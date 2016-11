Richard Gere se reúne con Domínguez Brito

El actor estadounidense Richard Gere se encuentra en la República Dominicana, en una visita que tiene como objetivo la promoción de la protección del medio ambiente. La estadía de Gere, protagonista de éxitos taquilleros como Pretty Woman, fue dada a conocer por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, en sus redes sociales, en una de las cuales compartió una fotografía en compañía de la celebridad.



“No seré tan buenmozo como #RichardGere, pero es un gran placer tenerlo en nuestro país en la promoción del tema ambiental”, publicó el ex procurador general de la República junto a la fotografía en la que están abrazados y sonrientes.



Gere, quien además de actor es activista, nació en Filadelfia el 31 de agosto de 1949. Además de Pretty Woman (que protagonizó junto a Julia Roberts), ha estelarizado películas como American Gigolo, Oficial y Caballero, El Chacal, Novia a la fuga, Otoño en Nueva York, Chicago, Infidelidad y más recientemente The Benefactor, Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer y The Dinner (a estrenarse este año).



El actor ha sido galardonado con un premio Globo de Oro y con el Premio Donostia a su carrera, otorgado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Gere es un budista reconocido y un persistente activista en la lucha por los derechos humanos en el Tíbet.

Además ha prestado su apoyo a la causa por los derechos de los pueblos indígenas, haciendo un llamado a la opinión pública a través de la ONG Survival International.