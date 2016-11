Springfield presenta nuevas colecciones

Los elementos más icónicos de Springfield vuelven al campo de la moda en una versión renovada. Un enfoque de tendencia y muy fácil de combinar en prendas de abrigo y dénim. Una de las nuevas colecciones que presenta la marca es “Back to Campus”, que propone un estilo preppy- smart para él, con nuevos fits y bajo una atmósfera muy urbana y con tendencias para los más jóvenes.



Logos deportivos y nuevos gráficos con texto en sudaderas y jerséis combinan con pantalones loose fit. ¿Los nuevos imprescindibles? El pantalón largo con fit skinny y la parka de estilo canguro. Además, aparecen elementos muy funcionales como bolsillos grandes y siluetas urbanas muy limpias, que serán la clave para crear un look contemporáneo y preppy.



El dénim es un must para él y se convierte en la base de sus looks. Azul, gris y blanco serán la clave para las propuestas más casuales y contemporáneas, perfectas para la rutina diaria. Punto, camisas con estampados all over y los jogger, añadirán el toque cool a este concepto.



Para ella, la colección apuesta a siluetas minimalistas, looks con un toque sporty y faldas y vestidos en punto con largos midi y maxi para un estilo casual muy contemporáneo. El gris melange, como color principal, contrasta con camisas y sneakers en blanco o accesorios en negro.