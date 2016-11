Transparencias, tendencia atrevida del otoño- invierno

Para optar por un estilo elegante con las transparencias, y no proyectar vulgaridad, debes elegir las prendas correctas y saber combinarlas. Si eres atrevida en las tendencias de moda, las transparencias son para ti; no obstante, las más clásicas pueden llevarlas en un estilo menos sensual. Al optar por un look como este, puede resultarte un tanto arriesgado si no sabes elegir las piezas ni cómo combinarlas.



Para hacer la elección correcta, la diseñadora de moda Yndra Rodríguez aconseja, ante todo, conocer tu cuerpo, saber qué partes de él puede mostrar y qué partes no. Además, añade que es de gran importancia saber cuáles son los tipos de eventos propicios para usarlas, así como seleccionar las piezas con transparencia más convenientes o favorecedoras para el tipo de silueta.



“El principal y más delicado de los desaciertos es mostrar piel en exceso o abusar de este tipo de tejido. Esta es una tendencia suave, donde mostrar es parte de la estrategia y belleza, pero existe una delgada línea en la estética que es conveniente respetar”, explica Rodríguez.



Las celebridades suelen escoger este tipo de prendas aliadas a los encajes, su elemento ideal, para asistir a diversos eventos como las alfombras rojas, por el toque de elegancia que brinda; sin embargo, se han cometido muchos desaciertos.



Para la diseñadora, la delicadeza se consigue nivelando la desnudez y el vanguardismo con piezas más rescatadas y clásicas, compensando visualmente este estilo sensual.



“Debe de haber un equilibrio entre el diseño del atuendo y la transparencia a utilizar, porque una pieza con esta cualidad, muy corta o muy ceñida al cuerpo, puede tornarse vulgar”, resalta Rodríguez.



Las texturas por excelencia son los chiffones, que para esta temporada otoñal es ideal elegirlos en colores como rojo marsala, verde ‘biscay bay’, amarillo ‘oak buff’ o azul ‘riverside’, recomienda la experta.



Según otros diseñadores, estas se pueden llevar tanto en el día como de noche, con la mezcla de otras prendas lisas, preferiblemente sin adornos ni joyas llamativas, para que se destaque más el estilo transparente y no se proyecte tan cargado.



Este estilo se ve muy bien en faldas, vestido, blusas y pantalones, pero hay algo que se debe tomar en cuenta, y es que en ocasiones este tipo de vestimenta le demandará ponerse algo debajo. Por ejemplo, si eliges ponerte una camisa muy transparente, lo aconsejable es ponerte debajo un top.