CCRD no encontró corrupción en el Darío Contreras

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) emitió un informe de la auditoría que realizó a la reparación y equipamiento del hospital Darío Contreras y donde detalla que no hay evidencias de actos de corrupción. La investigación se hizo en el período comprendido entre 1° de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2015 y en él sólo se hacen observaciones sobre aspectos como que la OISOE realizó la obra con planos sin las aprobaciones correspondientes y con un diseño no avalado por el Ministerio de Salud Pública.



Además del pago de partidas con volúmenes no ejecutados en su totalidad, la declaración de urgencia de la obra sin rendir informe y retenciones en exceso.



Frente a estos hallazgos, el informe establece que la gestión del entonces director de la OISOE, José Pimentel Kareh, hizo una réplica detallada de cada caso.



Pimentel Kareh, sobre la enmienda que excede el 25 por ciento del monto establecido en el primer contrato para la reparación del hospital, resaltó que en vista de las más de 200 emergencias y más de 800 consultas médicas que a diario acuden a ese centro, no se podía postergar más la apertura del mismo.



Dijo que por esta razón fue necesario hacer la solicitud a la Contraloría General de la República de una dispensa con el fin de poder concluir y poner al servicio de la población ese centro hospitalario en el menor tiempo posible.



También, respondió que inicialmente se contrató la remodelación y que dado el avanzado estado de deterioro en la edificación hubo que demolerla y reconstruir una nueva edificación, teniendo en cuenta que fueron contratados 10,000 metros cuadrados de construcción y que terminaron construyendo 22,000 metros cuadrados, incluyendo además el equipamiento.



El pasado mes de junio, la Pepca excluyó a José Pimentel Kareh y José Florencio, ambos exfuncionarios de la OISOE, de la acusación de presuntos actos de corrupción en esa institución y sólo imputó a Alejandro Isidoro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Romero Pérez.



Además, la titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, afirmó el miércoles que la investigación de presunta extorsión a contratistas de la OISOE “no es de la gestión de la OISOE de Miguel Pimentel Kareh o de Luis Sifres, ni de otras que están en la Cámara de Cuentas”, expresó.



Por este caso, se produjo un enfrentamiento verbal entre la fiscal del DN, Yeni Berenice Reynoso, y la directora de la Pepca, Laura Guerrero, luego de que Berenice asegurara que si la Pepca no investigaba a Pimentel Kareh, ella sí lo haría. El caso fue enviado a juicio de fondo y tres de los imputados se encuentran bajo prisión preventiva.