La tv debe innovar con fórmulas de la era digital

La televisión dominicana está de fiesta. La implementación del nuevo proyecto de la productora Edilenia Tactuk ha reunido, en un mismo escenario, a canales, productores y programas para hacer 16 transmisiones en vivo desde el teatro La Fiesta del hotel Jaragua. “Imaginativa, la semana de la televisión dominicana” incluye en su programa diferentes charlas, y una de ellas trajo por primera vez a la República Dominicana al experto en medios, contenidos y programación, el mexicano Alberto Ciurana, productor y expresidente de programación de televisión hispana en Estados Unidos, quien hoy impartirá la charla “El futuro de la televisión”. “Esto es algo único. No conozco ningún país en Latinoamérica que lo haga. Me parece algo extraordinario que los canales,



productores y creativos se unan porque es una manera de hacer un llamado de atención al medio. La televisión merece un gran respeto y este es un momento de gran reflexión”, dijo Ciurana.



El productor expresó que desde su óptica, se está viviendo una época de revolución tecnológica, y aseguró que el 70% de la población mundial demanda mejores contenidos, en especial el público joven que, según explicó, busca espacios que fortalezcan los valores y muestren contenidos con entretenimiento sano y social, lo cual hace que al no encontrarlo recurran a diferentes plataformas del sistema digital.



“Hay una gran parte de la juventud que busca fortalecer sus propios valores y de eso hay una gran necesidad, lo cual quiere decir que la televisión debe ocuparse en mejorar sus contenidos, hacer un trabajo sólido, diferente y nuevo”, garantizó.



Ciurana manifestó que la televisión no va a ser sustituida, sino complementada, así como en su momento ésta complementó el cine y la radio. Sin embargo, considera que se ha quedado en una zona de confort y explorando la misma fórmula, y ahora, cree que es el momento de darle un giro.



El experto en contenidos y programación aseguró que el futuro de la televisión está en que las televisoras, productores y creativos se preocupen por innovar y que para el año 2020, la mitad de la inversión publicitaria en los medios va a estar destinada a lo digital, lo cual quiere decir que va a haber un reacomodo de inversión también.



“Creo que es muy importante revisitar y conocer a las audiencias. Se requiere primero revisitar para entender cuáles son y qué es lo que quieren; por consiguiente, la televisión tiene que sufrir un reacomodo de sus contenidos porque eso es lo que están demandando, contenidos con una narrativa más contemporánea, una forma de contar las historias más rápida”, dijo. “Hay que cuidar la tv nacional porque va a seguir siendo muy importante, pero las propias televisoras, en un futuro, van a tener que habilitar plataformas digitales alternas complementarias a los canales tradicionales, donde puedan satisfacer la demanda de estas nuevas audiencias”, agregó.



Asimismo, consideró que los deportes y eventos en vivo tendrán mayor relevancia para mantener viva la televisión nacional, así como todo programa que tenga originalidad, sea innovador y que no use las mismas fórmulas que ya están desgastadas.



Homenaje



“Imaginativa, la semana de la televisión dominicana”, ha dedicado su primera versión al productor y comunicador Freddy Beras-Goico, en cuyo honor se ha recreado en las instalaciones del Teatro La Fiesta la oficina del humorista. Están expuestos, sus muebles, trajes, fotografías y hasta bolígrafos que utilizaba el comunicador, que cumplirá seis años de fallecido el próximo 18 de noviembre.



En su primera noche, “Imaginativa” transmitió en vivo una edición especial de la revista de fin de semana “Noche de Luz”, siendo esta la primera vez que dicho programa se realiza en vivo.

Cuatro figuras de la tv serán reconocidas

En el acto inaugural, la productora y creadora de “Imaginativa”, Edilenia Tactuk, reveló que cada año se entregará un reconocimiento a los protagonistas de la televisión, y que durante esta edición, que culmina el próximo domingo, serán reconocidos cuatro importantes figuras que forman parte de la historia de la televisión. Para empezar, se entregó una distinción especial póstuma a la memoria de Freddy Beras-Goico, de manos de Nuria Piera, directora de NCDN, Domingo Bermúdez, Presidente de Color Visión, y José León, de Antena 7, la cual fue recibida por Giancarlos Beras-Goico, en ausencia de su madre Pilar. “Gracias Edilenia por lo que estás haciendo por la televisión dominicana. Es un orgullo muy grande recibir esto en nombre de mi familia, y que sea dedicada a mi padre la primera semana de la televisión”, dijo el también productor al recibir el reconocimiento.