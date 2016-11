Djokovic cae en París; Murray se acerca a la cima

PARÍS — Cinco meses después de ganar el Abierto de Francia y completar el Grand Slam en su carrera, el monopolio de Novak Djokovic sobre la cima del tenis mundial podría estar a punto de terminar en París.

Djokovic cayó el viernes en los cuartos de final del Masters de París, y su puesto en el ranking quedó servido en bandeja para ser arrebatado por Andy Murray.

El escocés, segundo del ranking, puede desplazar a Djokovic de la cima de la clasificación si avanza a la final en París. El viernes, dio un paso, al imponerse 7-6 (9), 7-5 sobre el checo Tomas Berdych (11mo). Su adversario en la semifinal será el canadiense Milos Raonic, quien se impuso 6-2, 7-6 (4) al local Jo-Wilfried Tsonga en el último duelo de la jornada.

Murray estaba al tanto de la derrota del serbio cuando ingresó a la cancha y, por momentos, se mostró dubitativo frente a Berdych. Debió remontar un 5-1 en el desempate, y requirió de cuatro match points para dar cuenta del checo.

"Antes del partido había un poco más de nervios quizás que en el comienzo de la semana", reconoció el británico. "Pero una vez que ingresé, no sentí algo diferente que en otro partido. Tampoco jugué diferente, y eso es bueno, Probablemente, mañana será lo mismo".

Djokovic, campeón en París los tres últimos años, perdió 6-4, 7-6 (2) ante Marin Cilic, su primer revés ante el croata en 15 enfrentamientos.

Aquejado por una lesión de la mano derecha, Djokovic cometió errores inusuales desde la línea de fondo, pidió la asistencia del médico en el primer set, no logró calibrar su saque y cometió dos faltas dobles cuando sacaba por el segundo set en 5-4.

Djokovic levantó dos puntos de partido en el 12mo game con una buena volea de revés y un winner cruzado de derecha, dos de los pocos momentos en los que lució como el mejor tenista del mundo. Pero Cilic, quien sumó 12 ases, sacó bien para imponerse en el desempate.

"No estuve al nivel que necesitaba", dijo Djokovic. "Incluso con estas circunstancias y con este nivel de juego, estuve cerca de llevar el partido a un tercer set, pero después cometí las dos faltas dobles. No pude rendir en los momentos importantes. Él es un justo ganador".

Djokovic ha dominado el tenis las seis últimas temporadas, y ocupó el primer puesto del ranking mundial durante 122 semanas consecutivas. Pero en los últimos meses su desempeño ha mermado.

Después de conquistar el Abierto de Francia en junio, el único título de Grand Slam que le faltaba, perdió en la tercera ronda de Wimbledon, en su primer encuentro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en la final del US Open.

El serbio admitió que su victoria en Roland Garros lo mermó.

"Por supuesto, estoy orgulloso y satisfecho por los éxitos que conseguí con mi equipo, pero, por otro lado, fue muy agotador", afirmó. "En cierto momento tuve que llegar a esta etapa de reflexión, en la que dije, 'OK, he jugado al máximo nivel durante tanto tiempo'. Es normal tener un bajón en los deportes. No estoy muy preocupado por mi futuro".

Si ganara el título, Murray, que lleva 76 semanas como segundo del escalafón, se convertirá en el 26to jugador que trepa a la cima del tenis desde que empezaron los rankings en 1973.

"Sin duda es un jugador que lo merece", consideró Djokovic. "Respeto mucho lo que ha hecho. Nos conocemos desde muy jóvenes. Creo que teníamos 11 años cuando nos enfrentamos por primera vez. Es extraordinario ver cómo ha elevado su nivel en los últimos 12 meses".

Cilic, que se clasificó a la Copa Masters esta semana, enfrentará en semifinales a John Isner, que despachó 7-6 (5), 4-6, 6-4 a su compatriota estadounidense Jack Sock.