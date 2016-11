Domínguez Brito defiende medidas en Valle Nuevo

04/11/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, indicó que las vías de comunicación con los productores de Valle Nuevo están abiertas, pero el diálogo no puede implicar posposición de las medidas dispuestas en el parque. Domínguez Brito habló en la apertura del panel titulado “Valle Nuevo es agua”, organizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana.



La actividad fue celebrada para dilucidar la actualidad del Parque Nacional Valle Nuevo, luego de la resolución que da un plazo de 120 días a los ocupantes de esa área protegida para cosechar y/o retirar los cultivos en desarrollo y desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con las actividades agrícolas.



El funcionario agregó que este proceso se está haciendo “dentro de un marco de profesionales, dentro del marco de la legalidad y del respeto, de que en modo alguno queremos atropellar, ni en el proceso violentar derechos”.



Indicó que justamente el plazo de los 120 días fue establecido para evitar cualquier atropello.



“En República Dominicana a veces empezamos las cosas y queremos hacerlas pero las vamos posponiendo y por eso pagamos las consecuencias, en todos los ámbitos, y hay momentos en que no puede haber más posposición. Valle Nuevo forma parte de los recursos que no resisten más posposición”.



Compromiso



Reiteró el compromiso asumido para rescatar el área protegida de Valle Nuevo en Constanza al tiempo que reconoció “el espíritu que impulsa la Ciencia y su Academia que es buscar la verdad a la luz de la ciencia y la razón”. Al evento asistieron representantes de los agricultores que están dentro del área, entre ellos José Delio Guzmán. También acudieron ecólogos, forestales, dirigentes políticos y sociólogos y al final de las exposiciones se abrió un espacio para preguntas y respuestas.