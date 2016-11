El Gobierno desautoriza alza de los precios de los pasajes

La Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) desautorizó ayer el alza a los precios de los pasajes y advirtió que actuará contra los transportistas que no acaten la medida. Sin la presencia de representantes de la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción, (Fenatrano), Federación Nacional del Transporte Dominicano (Fenatrado) y la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la OTTT anunció junto a empresarios del transporte que los pasajes permanecerán con el mismo precio establecido hasta la suspensión del subsidio del gasoil.



El director de la OTTT, Héctor Mujica, advirtió que el organismo tomará medidas contra los dueños de rutas de sindicatos del transporte que han incrementado los precios de los pasajes si no atienden al llamado.



Los grandes ausentes en el acuerdo entre el Gobierno y el sector transporte fueron los sindicatos cuyas rutas afiliadas subieron los precios de los pasajes urbano e interurbano como Conatra y Fenatrano. Tampoco hizo presencia Fenatrado, que tiene el control del transporte de carga en el país.



“El pasaje debe permanecer como estaba antes de la eliminación del subsidio al gasoil, ya que esas exoneraciones al diesel regular, actualmente no benefician de forma efectiva a la población, además la tarjeta Bonogás del chofer no será eliminada, por lo tanto no se justifican que los 14,700 beneficiarios del subsidio del GLP hagan incremento”, dijo Mujica.



Los sindicatos que hicieron el acuerdo son: Central de Trabajadores del Transporte (CNTT), Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Central Nacional del Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), Central Nacional de Instituciones del Transporte (CNIT), la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fenttrareno), La Federación Nacional de Transportistas Unidos (Fentrauni) y la Federación Regional de Trabajadores y Transporte del Municipio de Boca Chica (Fedotrabo).

“Conatra solo tiene una Guagua”

El presidente Conatra, Antonio Marte, reaccionó de forma irónica. Ante la pregunta de elCaribe de que si acatarán el llamado del Gobierno, Marte contestó “Conatra no tiene vehículos, lo que tiene es una guagua que a veces la manejo yo y a veces la dejo parada y Fenatrano tiene una también”. El transportista afirmó que no tenía conocimiento del acuerdo, pese a que el director de la OTTT asegurara que el sindicato está de acuerdo con la resolución que prohíbe el alza de los precios de los pasajes.